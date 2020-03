Seit 50 Jahren Bürge für die Wiener Unternehmer

Vom Eissalon bis zur Bowlingbahn: Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank ermöglicht seit 50 Jahren Wiener Unternehmern Investitionen

Wien (OTS) - Vor 50 Jahren riefen die Wirtschaftskammer Wien, die Stadt und die Banken die Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank (WKBG) ins Leben. Sie unterstützt durch Bürgschaften und Beteiligungen die Wiener Unternehmen bei ihrem Wachstum. „Eine Geschäftsidee kann noch so gut sein, man muss sie auch umsetzen können. Und das ermöglicht die WKBG, indem sie für die Finanzierung bürgt“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Mit der WKBG stehen wir vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen in Wien mit den richtigen Instrumenten schnell und zuverlässig zur Seite“, so Peter Hanke, Wiener Wirtschaftsstadtrat.

Mehr als 3.200 Unternehmen hat die WKBG bisher bei Finanzierungsfragen unterstützt. Entweder indem sie sich direkt an den Unternehmen beteiligt hat oder durch die Übernahme von Bürgschaften bei den jeweiligen Hausbanken. „Sie ist damit in den 50 Jahren zu einer wichtigen Stütze für den Wirtschaftsstandort und für unsere Mitglieder geworden“, gratuliert Ruck zum Jubiläum. Wichtig ist die WKBG auch für die Geschäfte der klassischen Banken in Wien. Denn viele Finanzierungen bei Ihnen werden erst durch die Bürgschaften der WKBG möglich. Ruck: „Für klassische Banken sind bei der Finanzierung von Investitionen von KMU durch die immer strenger werdenden Regularien oftmals die Hände gebunden – eine solche Bürgschaft erweitert daher die Möglichkeiten für die jeweilige Hausbank der Unternehmen“.



Perfekte Ergänzung des Förderangebots der Stadt Wien

Für Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ist die WKBG ein weiteres perfektes Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien. „Durch die WKBG konnten bisher 25.000 Arbeitsplätze gesichert und 5.000 neu geschaffen werden. Besonders wichtig ist das Angebot für kleine und mittlere Unternehmen. Sie machen über 99 Prozent der Wiener Betriebe aus und haben oft nicht die gleichen Finanzierungsmöglichkeiten wie große Unternehmen. Dabei ergänzt die WKBG das Angebot der Stadt Wien perfekt: Die Wirtschaftsagentur unterstützt Unternehmen, der waff fördert Weiterbildung und Qualifizierung.“

WKBG haftet und beteiligt sich

Eigentümer der Bank sind die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien - sowie Unicredit-BA, BAWAG, Erste, RLB, VB, Oberbank und auch die Wiener Städtische Versicherung. „Wir bürgen heute für rund 750 Millionen Euro an Krediten, die in Summe Investitionen von rund 1,1 Milliarden Euro ausgelöst haben“, erklärt Gaston Giefing, Vorstand der WKBG. Dazu kommen Beteiligungen an rund 240 Unternehmen die derzeit gehalten werden. Als Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank übernimmt die WKBG auf Wunsch von Kunden und deren kreditgebenden Banken Haftungen im Ausmaß von bis zu 60 Prozent der benötigten Kreditsumme. Stille Beteiligungen gibt es im Ausmaß von 100.000 bis 500.000 Euro Beteiligungshöhe und mit Laufzeiten von bis zu 15 Jahren.



Zum Jubiläum: Die Sonderaktion

In ihrem Jubiläumsjahr bietet die WKBG ihren Kunden besondere Aktionen, um noch kostengünstiger zu Finanzierungen zu kommen. Diese besonderen Konditionen bestehen aus 3 Fördersäulen, die derzeit besonders im Fokus stehen:

Digitalisierungsaktion (Digi-Vorhaben/Investitionen)

Klimaschutzaktion (Investitionen die CO2 wirksam sind)

Betriebsübernahmeaktion (Nutzung von leerstehenden Geschäftslokalen, Nachfolge)

„Im Rahmen dieser Aktionen können wir den Wiener Unternehmern besonders gute Konditionen für unsere Bürgschaften anbieten, so übernehmen wir selbst 50 Prozent der anfallenden Kosten“, so WKBG-Vorstand Kurt Fleischhacker abschließend.



Aktuelle Beispiele für WKBG-Projekte



Café Stein, 1090 Wien

Das bekannte Kaffeehaus im neunten Bezirk wird in den kommenden Wochen erweitert. Das direkt benachbarte Geschäftslokal wurde vor kurzem übernommen, durch die WKBG-Bürgschaft für die Investition wird es nun zu einem Eissalon umgebaut und im April eröffnet.

Career Institut und Verlag GmbH, 1040 Wien

Hat seit 15 Jahren rein analog „best career“ (= Matura & Akademiker Guide) mit Jahresumsatz von rund 3,5 Millionen Euro aufgelegt. Wird dank der WKBG ab Mitte dieses Jahres auch digital erscheinen, mit vier zusätzlichen Mitarbeitern – WKBG hat Bürgschaft gestellt und sich beteiligt.

Rubicon Holding GmbH, 1010 Wien

International tätiges Softwareunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern schafft IT-Lösungen im Bereich Dokumentenaufbereitung und Fundlösungen, wurde bei einem Unternehmenszukauf in Deutschland unterstützt.

Cafe Frauenhuber, 1010 Wien

Wiens ältestes bestehendes Cafehaus wurde Ende 2019 mit Bürgschaft dabei unterstützt Sitzplatzkapazitäten zu erweitern und zu modernisieren.

Phils Place, 1100 Wien

Die ehemalige Philips Zentrale wurde zu einem Appartment- und Hotelprojekt umgebaut und von WKBG durch Bürgschaft für die Modernisierung und die Appartement-Ausstattung unterstützt.

Spenglereibetrieb, 1230 Wien

Im Vorjahr durch Beteiligung dabei unterstützt, Lager und Hallenbetriebsflächen zu erweitern, um das Unternehmenswachstum zu sichern.

Handelsbetrieb, 1190 Wien

Im Vorjahr mit Beteiligung dabei unterstützt weiter wachsen zu können – ein REWE/BIPA Großauftrag und Rahmenvertrag bedeutet für heuer eine Umsatzverdreifachung zum Vorjahr.

Uhrenwerkstatt und Handel, 1180 Wien

Seit 25 Jahren eingeführter Betrieb wurde durch eine Beteiligung dabei unterstützt, den bisherigen reinen Uhrenhandel auf kontaktloses Zahlen mittels „Wearables“ zu erweitern und damit stark expandieren zu können: namhafte nationale und internationale Banken wurden als Kunden gewonnen.

Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern, 1220 Wien

Durch Bürgschaften konnten unter anderem die Gründung eines Fitness-Centers und einer Fahrschule unterstützt werden.



Was kann die WKBG fördern



Für Wiener KMU: Haftungen von bis zu 60 Prozent für Kredite ab 10.000 Euro. Die maximale Haftungssumme beträgt dabei 500.000 Euro. Bürgschaften sind möglich für Betriebsmittel (Lagervorräte und Kundenaußenstände, etc.) und Investitionsfinanzierungen. Unterstützung auch bei Gründung, Betriebsübernahme oder (Erweiterung, Modernisierung, Ersatzanschaffungen, Expansion & Wachstumsfinanzierung, Internationalisierung, Digitalisierung u.ä. 40 Prozent der Bürgschaften an Gründer und Unternehmens-Käufer

Echte, stille Beteiligungen als Basis für weiteres solides, nachhaltiges Unternehmenswachstum.

