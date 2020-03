ORF SPORT + mit der Auslosung der Fußball Nations League 2020/21

Am 3. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 3. März 2020, sind die Live-Übertragung der Auslosung der Fußball Nations League 2020/21 um 18.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit der coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.45 Uhr, die Höhepunkte von der alpinen Herren-Kombination in Hinterstoder um 19.00 Uhr, vom Herren-Riesenslalom in Hinterstoder um 21.15 Uhr und vom Herren-Super-G in Hinterstoder um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Best of Dancesport 2019“ um 20.15 Uhr.

Alle 55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen an der UEFA Nations League 2020/21 teil und werden auf Grundlage der Eintrittsliste der UEFA Nations League 2020/21 auf vier Ligen verteilt. Österreich befindet sich in der Nations League B. Die Auslosung entscheidet über die Zusammensetzung der Gruppen in den einzelnen Ligen. ORF SPORT + überträgt die Auslosung live aus Amsterdam. Kommentator ist Erwin Hujecek, Moderator Rainer Pariasek. Als Experte fungiert Herbert Prohaska.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 2. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

