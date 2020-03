Corona Virus: Stadt Wien hat zusätzliches Betreuungszentrum eingerichtet

Wien (OTS) - In Wien sind derzeit neun bestätigte Fälle des Corona-Virus bekannt. Der neue Patient ist ein Mann. Wo er infiziert wurde, wird derzeit noch erhoben. Zur Betreuung von positiv getesteten PatientInnen hat die Stadt Wien einen Pavillon des ehemaligen Geriatriezentrum „Am Wienerwald“ in Betrieb genommen. Dort können infizierte PatientInnen betreut werden, die zu wenig krank sind, um in einem Spital behandelt werden zu müssen. Auch Personen, die über keine Möglichkeit der geeigneten häuslichen Absonderung im Raum Wien verfügen (z.B. TouristInnen), können dort betreut werden. Im Geriatriezentrum stehen 58 Betreuungsplätze zur Verfügung.

Seit Freitag wurden vom Ärztefunkdienst mehr als 200 Abstriche bei den PatientInnen zuhause abgenommen und zur Analyse ins Labor geschickt. Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, werden in einem Zeitraum von ca. 3 Tagen durch den Gesundheitsdienst der Stadt Wien telefonisch informiert.

Ab 15 Uhr besteht die Möglichkeit von Film- Fotoaufnahmen des Pavillons im Geratriezentrums „Am Wienerwald“ zu machen.

Ort: Ehemaliges Geratriezentrum „Am Wienerwald“, Pavillon IX, Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien



