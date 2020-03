Wiens Bürgermeister Ludwig übernahm Tierpatenschaft für Eisbären-Mädchen Finja

Ludwig: „Eisbären sind Symbol des Klimawandels"

Wien (OTS/RK) - Heute, Montag, hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Tiergarten Schönbrunn in Wien-Hietzing die Patenschaft für das Eisbären-Mädchen Finja übernommen. Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck überreichte Ludwig die Patenschafts-Urkunde sowie ein gerahmtes Bild seines Paten-„Kindes“ für den Schreibtisch des Bürgermeisters im Rathaus. Im Gegenzug servierte Ludwig dem knapp vier Monate alten Mini-Eisbären ein schmackhaftes Geschenk. Finja, deren Namen die Schöne und Weiße bedeutet, verspeiste die mitgebrachten Karotten und Salatköpfe gemeinsam mit Mutter Nora mit offensichtlichem Genuss. „Finja trinkt zwar noch vor allem Muttermilch, aber sie lernt bereits spielerisch Futter kennen und knabbert gern Salat und Karotten“, erklärte Hering-Hagenbeck. Der Tiergarten-Direktor bedankte sich bei Ludwig, der erstmals eine Tierpatenschaft in Schönbrunn übernahm, für die wertvolle Unterstützung des Tiergartens und hieß ihn in der Patenfamilie des Zoos mit mehr als 400 Unterstützerinnen und Unterstützer willkommen.

„Eisbär‘n müssen nie weinen“ – dieses Zitat aus dem Song „Eisbär“ der Band Grauzone aus den 1980er Jahren nahm Bürgermeister Ludwig zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass dies 40 Jahren nach Veröffentlichung des Liedes „leider nicht mehr“ stimme. „Eisbären sind zu einem Symbol des Klimawandels geworden. Die größte Bedrohung stellt die globale Erderwärmung dar. In ihrer Heimat, der Arktis, schmilzt ihnen das Eis unter den Pfoten weg“, warnte Bürgermeister Ludwig vor der Klimaerwärmung. „Ich möchte mit meiner Patenschaft für das Eisbären-Mädchen Finja auch ein Zeichen setzten, um die hohe Bedeutung und Dringlichkeit des Klimaschutzes in Erinnerung zu rufen. Dem globalen Klimawandel entgegenzutreten – das ist die Herausforderung unserer Zeit. Das geht nur in internationaler Zusammenarbeit“, erklärte Ludwig. „Wir in Wien arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren an unserem konsequenten Klimaschutzprogramm. So konnten wir die CO2-Emmissionen bereits um ein Drittel im Vergleich zu 1990 reduzieren. Und bis 2050 senken wir den CO2-Ausstoss pro Kopf um 85 Prozent. Wir in Wien leisten damit unseren Beitrag, um den Weiterbestand dieser wunderbaren und schönen Tiere zu sichern.“

Dem Tiergarten streute der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Rosen: „Der Tiergarten Schönbrunn ist nicht nur der älteste Zoo der Welt sondern auch einer der modernsten, der weltweit als Vorzeigebeispiel gilt und auch regelmäßig als bester Zoo der Welt ausgezeichnet wird. Finja, ihre Eltern Nora und Ranzo und die vielen, vielen anderen Zoo-Tiere fühlen sich hier sichtlich wohl. Und selbstverständlich möchte ich dem gesamten Team von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern bis zu Direktor Hering-Hagenbeck zum Nachwuchs sehr herzlich gratulieren“, betonte Ludwig. (Schluss) red/nic



