Schieder/Vollath: EU und Türkei müssen zynischen Politikpoker auf dem Rücken von Kriegsflüchtlingen beenden

SPÖ fordert sofortige Waffenruhe in Nordsyrien und Schutz von Kriegsflüchtlingen

Wien (OTS/SK) - Die Kampfhandlungen in der Region Idlib in Nordsyrien eskalieren immer weiter. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder fordert eine sofortige echte Waffenruhe und eine Überwachung dieser durch internationale Truppen mit UN-Mandat. „Alle Angriffe auf zivile Ziele und die Zivilbevölkerung sind sofort einzustellen. Die humanitäre Katastrophe erfordert echte Hilfe vor Ort und dazu braucht das UNHCR die notwendigen Ressourcen. Hier ist auch die österreichische Bundesregierung gefordert, endlich einen substantiellen Beitrag zu leisten. Die EU-Staats- und Regierungschefs müssen bei einem EU-Sondergipfel die nationalen Muskelspiele einstellen und konkrete Maßnahmen vereinbaren und umsetzen, sowie Länder an den EU-Außengrenzen schnell und unkompliziert unterstützen. Was es jetzt nicht braucht, ist die alte Selbstinszenierung der Populisten, wie der österreichischen Bundesregierung unter Kanzler Kurz, die bisher jede vernünftige gemeinsame Maßnahme blockiert haben.“ ****

Die Entwicklungen an den EU-Außengrenzen bereiten Bettina Vollath, SPÖ-EU-Abgeordneter im Innenausschuss des EU-Parlaments, große Sorge: „Dass den EU-Regierungschefs nichts anderes einfällt, als die Grenzen mit Gewalt dicht zu machen ist beschämend, verstößt gegen internationales Recht und ist illusorisch. Es ist auch die Aufgabe von Frontex, die Einhaltung der Grundrechte an den Grenzen zu gewährleisten. Was es jetzt sofort braucht, ist ein koordiniertes europäisches Vorgehen, um den vorübergehenden Schutz für Kriegsflüchtlinge zu ermöglichen. Europa sollte aus der eigenen Vergangenheit wissen, was Krieg und Flucht bedeuten - und wie wichtig internationale Hilfe ist. Der Unwille der Politik, Probleme wirklich zu lösen, muss endlich ein Ende haben.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu