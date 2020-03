Grüne Leopoldstadt: Supertramps-Guide Sandra ist „Frau des Jahres 2020“

Wien (OTS) - Der Verein Supertramps organisiert seit 2015 Touren durch Wien, die von obdach- und wohnungslosen Menschen konzipiert und geführt werden. Der Titel „Frau des Jahres 2020“ der Grünen Leopoldstadt wird heuer daher Supertramps-Guide Sandra verliehen: „Wir bedanken uns bei ihr, dass sie auf ihren Touren neue Perspektiven eröffnet sowie für ihren Einsatz in der Leopoldstadt zum Thema Frauen in der Wohnungslosigkeit. Sie ist somit auch eine Stimme für viele betroffenen Frauen und gibt ihnen Mut zur Selbstermächtigung“, so Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger.

Die Grünen Leopoldstadt veranstalten „Ein Fest für Sandra“, bei dem der Titel „Frau des Jahres“ verliehen wird.

Zeit: Sonntag, 8. März, 18:30 Uhr

Ort: Magdas Hotel, 1020 Wien, Laufbergergasse 12





Programm:

Begrüßung: Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger

Ansprachen: Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Frauensprecherin und GR Barbara Huemer

Laudatio: Teresa Bodner (Leitung Supertramps)

Musik: Julia Anna





Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





