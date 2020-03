EANS-News: Flughafen Wien AG / Bilanz 2019: Flughafen-Wien-Gruppe mit Plus bei Umsatz und Ergebnis – Trotz Wachstum verbesserte Umweltbilanz

2019-Bilanz: UMSATZPLUS auf EUR 857,6 Mio. (+7,2%)

NETTOERGEBNIS [1] steigt auf EUR 175,7 Mio. (+15,7%)

DIVIDENDENERHÖHUNG für 2019 auf EUR 1,13 Aktie (+27,0%) vorgeschlagen

Ergebnis- und Verkehrsausblick für 2020: Derzeit hohe Unsicherheit in der Abschätzung der Auswirkungen des Corona-Virus-Phänomens, aber Verkehrsprognose (+3% bis +5%) und Ergebnisguidance noch erreichbar - in 4 bis 6 Wochen sollte genauere Einschätzung möglich sein. Zur Ergebnissicherung wird vorsorglich ein Sparpaket geschnürt. Bisher ist es historisch gesehen bei derartigen externen Schocks nur vorübergehend zu Wachstumsdellen gekommen

VERKEHRSENTWICKLUNG 1. JÄNNER BIS 27. FEBRUAR 2020: Bisher Plus von 9,8% bei Passagieren, in den letzten Tagen aber starke Abschwächung festzustellen

ENGSTE KOOPERATION MIT BEHÖRDEN zum Schutz von Passagieren und MitarbeiterInnen

2019: Trotz Wachstum erneut weniger Energieverbrauch (-16%) und weitere CO2-Verringerung (-15% pro Verkehrseinheit) gegenüber 2018

Flughafen-Wachstum schafft viele Arbeitsplätze und steigert Wertschöpfung: 2020 arbeiten 25.000 Menschen am Flughafen-Standort - Luftfahrt leistet etwa 1,7% des BIP in Österreich

[1]Nettoergebnis vor Minderheiten

"Mit einem Anstieg von +7,2% beim Umsatz und +15,7% beim Nettoergebnis entwickelt sich die Flughafen Wien AG sehr gut. Daher werden wir der Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 27,0% auf EUR 1,13/Aktie vorschlagen, davon profitieren auch die Mitarbeiter. Für 2020 erwarten wir weiteres Wachstum und das schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung: 2020 wird die Zahl der am Standort Beschäftigten auf 25.000 Menschen steigen, bereits sieben neue Betriebe haben sich angesiedelt. Im Mai 2020 eröffnet der neue Office Park 4 in der Airport City. Trotz Wachstum ist es gelungen, die Nachhaltigkeit zu verbessern: Der Energieverbrauch konnte um 16% und die CO2-Emissionen um 15% gegenüber 2018 gesenkt werden, insgesamt sind seit 2012 die CO2-Emissionen um mehr als 70% gesunken. Der Flughafen Wien wird zum Green Airport. In Bezug auf die Ergebnisguidance gibt es hohe Unsicherheit in der Einschätzung der Auswirkungen des Corona-Virus-Phänomens, aber die Erreichung der Ergebnisguidance 2020 scheint noch erreichbar. In 4 bis 6 Wochen sollte eine bessere Abschätzung möglich sein. Zur Ergebnissicherung wird vorsorglich ein Sparpaket geschnürt. Bisher ist es aber historisch gesehen bei derartigen externen Schocks nur vorübergehend zu Wachstumsdellen gekommen.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"2019 ist das Passagieraufkommen in Wien stark gewachsen und dementsprechend ist die Geschäftsentwicklung der Flughafen Wien AG sehr gut ausgefallen. Für heuer ist aber das Corona-Virus ein großer Unsicherheitsfaktor: Nach einem starken Passagierplus von 9,8% von 1. Jänner bis 27. Februar 2020 entwickelt sich das Reiseverhalten seit den letzten Tagen deutlich rückläufig. In den letzten Tagen gab es einen Rückgang zwischen 9% und 12% bei den Passagieren. Aus derzeitiger Sicht kann die Verkehrsprognose für 2020 mit einem Passagierwachstum von +3% bis +5% noch erreicht werden, je länger das rückläufige Reiseverhalten aufgrund des Corona-Virus anhält, desto schwieriger wird das jedoch. Die Flughafen Wien AG ist jedenfalls betriebswirtschaftlich und operativ sehr gut aufgestellt, wir werden diese für die gesamte Luftfahrt- und Reisebranche herausfordernde Situation gut überstehen. Mittel- bis langfristig sind wir optimistisch: Wie schon bei vergangenen ähnlichen Situationen mit SARS, Ebola, 9/11 oder in der Wirtschaftskrise 2009 wird sich die Luftfahrt nach zeitlich begrenzten Einbrüchen wieder rasch erholen.", so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Dividendenvorschlag: +27,0% auf EUR 1,13 je Aktie

Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 28.5.2020 eine um 27,0% höhere Dividende von EUR 1,13 je Aktie (2018: EUR 0,89) vorschlagen, in Summe EUR 94,9 Mio. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% der Aktien hält, profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG davon, nachdem die Ausschüttung mehr als 80% eines Monatsbezugs ausmacht und ja auch Resultat ihrer erfolgreichen Arbeit ist. Die Dividendenrendite 2019 liegt bei 3,0%, die Ausschüttungsquote erreicht den angekündigten Zielwert von 60%.

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 7,9% auf EUR 411,7 Mio. Das Segment-EBIT stieg um 4,2% auf EUR 104,0 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse um 1,8% auf EUR 166,3 Mio. Dabei konnte das Segment-EBIT durch Umsatzanstieg und erzielte Einsparungen auf EUR 7,3 Mio. (+224,5%) verbessert werden. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties stieg der Umsatz im Jahr 2019 signifikant um 11,1% auf EUR 162,6 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 85,6 Mio. (+17,1%). Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Jahr 2019 um 8,8% erstmalig auf über EUR 100 Mio. (EUR 100,3 Mio.). Das Segment-EBIT belief sich auf EUR 52,4 Mio. (+19,0%). Die Umsätze des Segments "Sonstige Segmente" stiegen im Jahr 2019 um 3,1% auf EUR 16,7 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 3,0 Mio. (+85,6%).

2019: Investitionen von EUR 171,8 Mio. - 2020: Anstieg auf rund EUR 230 Mio. EUR 171,8 Mio. Investitionen wurden 2019 in die vielen laufenden Projekte investiert, so etwa in die Terminalentwicklung, den Office Park 4 und den Umweltfonds, aber auch in Malta. Für das Gesamtjahr 2020 sind Investitionen in der Höhe von rund EUR 230 Mio. vorgesehen.

Verkehrsentwicklung 2019: 31,7 Mio. Reisende am Flughafen Wien

Die Flughafen Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 39,5 Mio. Passagieren einen Passagierzuwachs von 15,0% gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien verzeichnete der Flughafen Wien mit 31,7 Mio. Passagieren im Jahr 2019 um 17,1% mehr Reisende als im Vorjahr.

+9,8% Passagiere von 1. Jänner bis 27. Februar 2020

Mit einem Plus von 9,8% auf 3.976.291 Reisende von 1. Jänner bis 27. Februar 2020 setzt sich der Wachstumskurs am Standort Flughafen Wien fort, wobei es in den letzten Februar-Tagen zu einer deutlichen Abschwächung kam. Flüge von und nach China sind derzeit ausgesetzt.

Vorläufiger Konzernabschluss 2019

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

______________________________________________________________________________ |in_EUR_Mio._________|______________2019|_____________2018*|_______Veränd._in_%| |Umsatzerlöse________|_____________857,6|_____________799,7|_______________+7,2| |Sonstige | 13,7| 12,3| +11,5| |betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________| |Betriebsleistung____|_____________871,3|_____________812,0|_______________+7,3| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Aufwendungen für | | | | |Material und | -41,3| -42,1| -2,0| |bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________| |Personalaufwand_____|____________-323,2|____________-301,5|_______________+7,2| |Sonstige | | | | |betriebliche | -125,2| -120,4| +4,0| |Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________| |Wertminderungen/ | | | | |Wertaufholung auf | 0,0| -1,1| n.a.| |Forderungen_________|__________________|__________________|___________________| |Anteilige | | | | |Periodenergebnisse | 3,2| 3,6| -10,9| |at-Equity | | | | |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor Zinsen,| | | | |Steuern und | 384,8| 350,4| +9,8| |Abschreibungen | | | | |(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Planmäßige | -130,7| -129,6| +0,9| |Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________| |Wertminderungen_____|______________-1,8|_______________0,0|_______________n.a.| |Ergebnis vor Zinsen | 252,3| 220,8| +14,3| |und_Steuern_(EBIT)__|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Beteiligungsergebnis| | | | |ohne at-Equity- | 0,7| 0,3| +109,5| |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Zinsertrag__________|_______________2,2|_______________2,0|_______________+8,9| |Zinsaufwand_________|_____________-17,9|_____________-15,9|______________+13,2| |Sonstiges | 0,6| 1,0| -38,8| |Finanzergebnis______|__________________|__________________|___________________| |Finanzergebnis______|_____________-14,4|_____________-12,5|______________-15,3| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor | 237,9| 208,3| +14,2| |Ertragsteuern_(EBT)_|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ertragsteuern_______|_____________-62,2|_____________-56,4|______________+10,2| |Periodenergebnis____|_____________175,7|_____________151,9|______________+15,7| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Davon entfallend | | | | |auf:________________|__________________|__________________|___________________| |Gesellschafter der | 158,9| 137,3| +15,7| |Muttergesellschaft__|__________________|__________________|___________________| |Nicht beherrschende | 16,8| 14,6| +15,3| |Anteile_____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis je Aktie | | | | |(in EUR, verwässert | 1,89| 1,63| +15,7| |=_unverwässert)_____|__________________|__________________|___________________|

* Anwendung von IFRS 16 seit 1. Jänner 2019. Keine Anpassung der Vorjahresperiode.

Bilanzkennzahlen

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR________|________31.12.2019|________31.12.2018*|________Veränd._in%| |AKTIVA:____________|__________________|___________________|___________________| |Langfristiges | 1.999,6| 1.957,2| +2,2| |Vermögen___________|__________________|___________________|___________________| |Kurzfristiges | 301,1| 200,9| +49,9| |Vermögen___________|__________________|___________________|___________________| |___________________|__________________|___________________|___________________| |PASSIVA:___________|__________________|___________________|___________________| |Eigenkapital_______|___________1.380,9|____________1.297,0|_______________+6,5| |Langfristige | 572,5| 549,3| +4,2| |Schulden___________|__________________|___________________|___________________| |Kurzfristige | 347,2| 311,8| +11,4| |Schulden___________|__________________|___________________|___________________| |___________________|__________________|___________________|___________________| |Bilanzsumme________|___________2.300,6|____________2.158,1|_______________+6,6| |___________________|__________________|___________________|___________________| |Nettoverschuldung**|______________81,4|______________198,2|______________-58,9| |Gearing_(in%)**____|_______________5,9|_______________15,3|_______________n.a.|

Cashflow Rechnung

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR___________|_____________2019|_____________2018*|______Veränd._in_%| |Cashflow aus laufender| 373,0| 291,2| +28,1| |Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________| |aus | -176,1| -198,8| -11,4| |Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________| |aus | -142,3| -110,2| +29,1| |Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________| |______________________|_________________|__________________|__________________| |Free-Cashflow_________|____________196,9|______________92,4|____________+113,3| |______________________|_________________|__________________|__________________| |CAPEX***______________|____________171,8|_____________165,7|______________+3,7|

* Anwendung von IFRS 16 seit 1.1.2019: Keine Anpassung der Vorjahresperiode ** Nettoverschuldung und Gearing per 1.1.2019: Jahresbeginn angepasst um Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16

*** ohne Finanzanlagen

Der vollständige Geschäftsbericht und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG über das Geschäftsjahr 2019 vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2019 wird Ende April 2020 veröffentlicht und wird unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/

publikationen_und_berichte

abrufbar sein.

Flughafen Wien, 2. März 2020

Der Vorstand

