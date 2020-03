AMS Wien: Unternehmen melden mehr offene Stellen

Weniger Arbeitslose in allen Altersgruppen und bei den wichtigsten Branchen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Februar 2020 im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 119.826 gesunken, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulungen um 4,6 Prozent auf 28.626 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 2,8 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der unter-25-jährigen Arbeitslosen ist um 8,8 Prozent zurückgegangen, die der über-50-jährigen um 0,7 Prozent.

Allein im Februar 2020 haben die Wiener Wirtschaftstreibenden dem AMS Wien 9.212 Stellen zur Besetzung gemeldet, um 8,1 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres. Dieser Anstieg ist in der Bundeshauptstadt größer als in jedem anderen Bundesland.

„Wir hatten im Februar in Wien immer noch eine sehr gute Beschäftigungslage“, freut sich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Dennoch wissen wir natürlich, dass es vor allem bei Fachkräften einen österreichweiten Bedarf gibt – wir forcieren daher die Vermittlung nicht allein in Wien, sondern auch in die westlichen Bundesländer, wo immer das möglich ist.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist in Wien die Arbeitslosigkeit im Einzelhandel um 6,5 Prozent zurückgegangen, im Bau um 4,5 Prozent und in der Warenproduktion wie auch in Hotellerie und Gastronomie um 4,1 Prozent.

