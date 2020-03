HC Strache zu Migrationswelle: Grenzschließungen mit aller Konsequenz vorbereiten!

Bundesregierung ist gefordert: 2015 darf sich nicht wiederholen

Wien (OTS) - In höchster Alarmbereitschaft zeigte sich der designierte Spitzenkandidat der „Allianz für Österreich“, Heinz-Christian Strache, angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um die von der Türkei ausgehende Migrationskrise. „Laut aktuellen Informationen, haben bereits unzählige Migranten die Türkei verlassen und stehen nun vor den griechischen und bulgarischen EU-Außengrenzen. Und Hunderttausende wollen diesem Beispiel mit Unterstützung des Erdogan-Regimes folgen, mit dem erklärten Ziel nach Österreich, Deutschland, Frankreich oder Schweden zu gelangen. Die EU und Österreich stehen also vor einer ernsten Bewährungsprobe, die 2015 um Längen in den Schatten stellen wird.“

Leider habe man aus den Fehlern der vergangenen Jahre anscheinend keinerlei Lehren und Schlüsse gezogen. Anders sei es nicht zu erklären, dass die türkis-grüne Bundesregierung und hier insbesondere Innenminister Nehammer wie das Kaninchen vor der Migrantenschlange in Schockstarre verfalle. Immer wieder berufe sich der Österreichische Innenminister auf Experten und auf die Pakttreue der Türkei. Doch wer sich heute noch auf einen Pakt mit dem Regime Erdogans verlasse, sei wahrlich naiv. Denn diese seien trotz Milliardenzahlungen das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind, sagte Strache.

„Nehammer und die Österreichische Bundesregierung haben auch in dieser Frage null Programm und ergehen sich in Absichtserklärungen. Die angekündigte Maßnahme, zehn(!) Polizisten zur Unterstützung nach Griechenland zu entsenden, ist geradezu skurril. Hier wird eine Kopf-in-den-Sand-Politik betrieben, die der Österreichischen Bevölkerung gegenüber unverantwortlich ist“, so Strache weiter.

Man müsse sich im Klaren, darüber sein, dass dieses mit IS-Kämpfern durchsetzte Migrantenheer innerhalb weniger Wochen vor Österreichs Grenzen stehen könnte und dafür müsse man entsprechend gewappnet sein. Die Verantwortung liege hier ganz klar beim anscheinend überforderten Innenminister.

„Ich fordere daher die Bundesregierung auf, ihre Ankündigungs- und Beschwichtigungspolitik zu beenden und sofort Maßnahmen in Richtung Grenzschließung einzuleiten. Dazu gehören die umgehende Mobilmachung der entsprechenden Einheiten des Bundesheeres, der Exekutive und der Sanitätsdienste sowie die Verlegung des entsprechenden Geräts an Österreichs betroffene Außengrenzen. Nach Australischem Vorbild ‚You will not make Australia home‘ muss das Motto für Österreich lauten: ‚Ihr werdet es nicht nach oder durch Österreich schaffen!‘ Und das hat man den Migranten auch ganz klar und unmissverständlich zu kommunizieren“, schloss HC Strache.

