"Tag des Nützlings" - Pressegespräch

Wien (OTS) - Erstmals findet der »Tag des Nützlings« am 21.3.2020 passend zum Frühlingsbeginn statt. In 80 Gärtnereien kann man sich an diesem Tag über die verschiedenen Arten von Nützlingen, den Einsatz in der Produktion von Zierpflanzen und über Ideen für den eigenen Garten informieren. 2020 ist das Internationale Jahr der Pflanzengesundheit und die Österreichischen Gärtner widmen dieses Jahr ihren kleinsten Mitarbeitern: den Nützlingen!

Am 16.3.2020 findet in der Gärtnerei Fuchs in Pöchlarn ein Pressegespräch statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und laden Sie ein, bei einem Rundgang durch die Gärtnerei unsere kleinsten Helfer bei der Arbeit zu beobachten.



Es informieren Sie:

Jasmin und Jakob Fuchs, Gärtnerei Fuchs

Ök.-Rat Albert Trinkl, Obmann Blumenmarketing Austria

Johannes Käfer, Obmann Gärtnervereinigung NÖ

DI Sabine Pleininger, Geschäftsführerin biohelp Garten & Bienen GmbH

Dr. Michael Gross, Geschäftsführer biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH

Pressegespräch "Tag des Nützlings"

Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln! Die Gärtnerei ist zu Fuß in 5 Minuten vom Bahnhof Pöchlarn erreichbar. Mit dem Auto auf der Westautobahn Abfahrt Pöchlarn.





Bitte melden Sie sich bei DI Karin Lorenzi (01/53441-8559 oder office @ gartenbau.or.at) an. Für kulinarische Stärkung ist gesorgt.

Datum: 16.03.2020, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Gärtnerei Fuchs

Gernotstraße 30, 3380 Pöchlarn, Österreich

Url: https://www.tag-des-nuetzlings.at/de/Presse.htm

Rückfragen & Kontakt:

Blumenmarketing Austria

Dipl.-Ing. Karin Lorenzi

01/53441-8559

office @ gartenbau.or.at