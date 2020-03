CEM stellt nächste Generation von Muffelöfen vor

Matthews, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die CEM Corporation gibt mit Stolz die Einführung des neuen Phoenix Black(TM) Mikrowellen-Muffelofens bekannt. Der Phoenix Black(TM) baut auf der branchenführenden Technologie von früheren Generationen der Phoenix(TM) Produktreihe auf. Das Phoenix Black(TM) Modell verfügt über ein aktualisiertes Heizraumdesign mit dualer Magnetron-Technologie, die das Doppelte an Leistung bietet und dadurch noch schnellere Ergebnisse liefert. Das Touchscreen-Display ermöglicht die nahtlose Integration der CFR-konformen Software, die lückenlose Rückverfolgbarkeit und Datenmanagement in einem benutzerfreundlichen Format bietet.

Der Phoenix Black(TM) Muffelofens bietet verbesserte Flexibilität, sodass Konfigurationsänderungen nun am Kundenstandort vorgenommen werden können. Dadurch werden zukünftige Upgrades zum Kinderspiel. Die Sulfatasche-Option ermöglicht nun die vollständige Automatisierung der Ascheanalyse, wenn die Säurebehandlung der Probe erforderlich ist, wie zur Erfüllung der Anforderungen von USP 281, ASTM D874 und vielen anderen Vorschriften. In Verbindung mit einem externen Ausgleich führt die Phoenix Black(TM) Software automatische Berechnungen durch und zeichnet die Ergebnisse so auf, dass die Daten an ein LIMS ausgegeben werden können.

"Wir sind hoch erfreut, diese Innovation auf den Markt bringen zu können. CEM ist ein Vorreiter im Bereich der Mikrowellen-Ascheanalyse, und mit dem Phoenix Black(TM) führen wir nun die Technologie der nächsten Generation ein. Das neue Produkt bietet unvergleichliche Leistungsmerkmale in Bezug auf Schnelligkeit und Einfachheit. Diese Verbesserungen werden sich für unsere bestehenden Kunden als äußerst vorteilhaft erweisen und darüber hinaus den Einsatz der Mikrowellen-Ascheanalyse in der Zukunft weiter vorantreiben", sagte Mike Collins, Gründer und CEO der CEM Corporation.

Informationen zu CEM

Die CEM Corporation, ein Privatunternehmen mit Sitz in Matthews im US-Bundesstaat North Carolina, ist ein führender Anbieter von Laborinstrumenten. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Japan sowie ein globales Netz von Vertriebspartnern. CEM entwickelt und produziert Systeme für den Life-Sciences-Bereich, analytische Labors und Verarbeitungsanlagen in aller Welt. Die Produkte kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Pharmaindustrie, der Biotechnologie, der chemischen Aufbereitung und Lebensmittelverarbeitung sowie der wissenschaftlichen Forschung.

