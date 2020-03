Bauernbund Niederösterreich erzielt sensationelles Wahlergebnis bei der Landwirtschaftskammerwahl

Volkspartei gratuliert dem niederösterreichischen Bauernbund zum eindrucksvollen Wahlerfolg

Wien (OTS) - Bei der heutigen Landwirtschaftskammerwahl in Niederösterreich konnte der Bauernbund ein Wahlergebnis von 85% erzielen. Damit verzeichnet der Bauernbund Niederösterreich ein Plus von 1,29% sowie 3 Mandaten. Bundesparteiobmann Sebastian Kurz zeigt sich erfreut über das Ergebnis: „Ich gratuliere dem Landwirtschaftskammerpräsidenten und Spitzenkandidaten Johannes Schmuckenschlager und dem Obmann des niederösterreichischen Bauernbundes LH-Stv. Stephan Pernkopf und ihrem Team zu diesem Erfolg. Sie haben mit dem Wahlergebnis eindrucksvoll bewiesen, dass der Bauernbund Niederösterreich eine starke Stimme für die Bäuerinnen und Bauern im Land ist und bleibt“, betont Kurz.



„Johannes Schmuckenschlager ist ein verlässlicher Partner der Landwirtschaft“, so VP-Generalsekretär Axel Melchior. Österreichs Bäuerinnen und Bauern seien das Rückgrat der Gesellschaft und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. „Unsere Landwirtinnen und Landwirte leisten jeden Tag einen essentiellen Beitrag in der heimischen Produktion und sind Garanten für die gute Qualität regionaler Lebensmittel. Umso wichtiger ist es, dass der Bauernbund mit Johannes Schmuckenschlager einen Mann an der Spitze hat, der für stabile Rahmenbedingungen für unsere bäuerlichen Familienbetriebe in Österreich sorgt“, schließt Melchior.



