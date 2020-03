Das Habanos-Festival beendet seine XXII. Ausgabe mit dem Gala-Abend zum 145. Jahrestag der Marke "Romeo y Julieta"

Havanna (ots/PRNewswire) - Das XXII Habanos Festival krönte diese Ausgabe mit dem Gala-Abend, der den glanzvollen Abschluss einer Woche voller Aktivitäten für die Liebhaber des besten Tabaks der Welt bildete, die aus 60 verschiedenen Ländern der Welt anreisten.

Die Veranstaltung begrüßte 1.200 Gäste und war Gastgeber der Habanos Awards sowie der traditionellen Humidors Auction

Die berühmte Sängerin Gloria Gaynor trat beim abschließenden Abendkonzert auf, das einen glanzvollen Abschluss des XXII Habanos-Festivals bildete

In der diesjährigen Ausgabe der traditionellen Humidors Auction wurden fünf Humidors von einigen der renommiertesten Habanos-Marken versteigert, zusammen mit einem speziellen Humidor, der von der Simon Chase Family an Habanos gespendet wurde. Die Auktion hat den historischen Betrag von 4.270.000 EUR aufgebracht, wobei der gesamte Erlös dem Kubanischen Gesundheitssystem zugute kommt. Zum ersten Mal erreichte bei dieser traditionellen Auktion ein Humidor der Marke Cohiba 2.400.000 EUR.

Der Gala-Abend würdigte den 145. Jahrestag der Marke Romeo y Julieta, die ihre drei neuen Vitolen in einer neuen Linie präsentierte: Línea de Oro. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, exklusiv die drei neuen Vitolas zu probieren, die die Premiumlinie der Marke ausmachen: Hidalgos (57 Ringmaße x 125 mm Länge), Nobles (5 Ringmaße x 135 mm Länge) und Dianas (52 Ringmaße x 145 mm Länge).

Während des Abends, der in Pabexpo in der Stadt Havanna stattfand, erfreuten sich mehr als 1.200 Gäste an einer hervorragenden musikalischen Besetzung unter der Leitung der berühmten internationalen Künstlerin und Pop-Ikone,Gloria gaynor sowie weitere Aufführungen, darunter Camerata Guido López und das Maestro Patterson Orchestra, Direktor des kubanischen Radio-und Fernseh Orchesters. Darüber hinaus gab es künstlerische Darbietungen, darunter die Kompanie unter der Leitung von Santiago Alfonso geleitete Unternehmen, Gewinner des kubanischen Nationalen Tanzpreises 2006, und der große Vengsay Valdés, Direktor und erster Tänzer des kubanischen Nationalballetts.

Im Rahmen der Abschlusszeremonie wurden auch die Habanos Awards verliehen. Alexander Avellar erhielt den Preis in der Kategorie Kommunikation, Jean Claude Reichling gewann den Preis in der Kategorie Wirtschaft und Servilio Jesús Córdova Torres in der Kategorie Produktion.

Das Gewinnerpaar des III Habanos World Challenge International Contest waren Tarek Gamaye und Fabi Hammad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

