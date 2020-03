AVISO Pressekonferenz: Am Beginn einer Entscheidungswoche - ANSCHOBER / LANG zu Corona

Gesundheitsminister Rudi Anschober und General Franz Lang zu Corona in Österreich, Initiativen des Gesundheitsministeriums und zur Abstimmung in der EU

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Anschober und Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Lang berichten über die Lage in Österreich und über die Abstimmung in der Europäischen Union.

Wann: Montag, 2. März 2020, 10:00

Wo: Gesundheitsministerium, Stubenring 1, 1010 Wien

Pressezentrum, Dachgeschoß

Teilnehmer:

- Gesundheitsminister Rudi Anschober

- Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Lang





Um Anmeldung wird gebeten unter pressesprecher@sozialministerium.at

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

