LH Mikl-Leitner zur NÖ Landesgesundheitsagentur

„Gesundheit und Pflege aus einer Hand denken, planen und steuern“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mit der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Bestellung der Vorstände können wir nun sagen - die Segel sind gesetzt, der Kurs ist festgelegt und die Verantwortungsträger an Bord. Nun kann es heißen, volle Kraft voraus, um Gesundheit und Pflege aus einer Hand zu denken, zu planen und zu steuern“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Thema „NÖ Landesgesundheitsagentur“ am Sonntag in der Radiosendung „Niederösterreich im Gespräch“.

Gesundheit und Pflege sind für die Landeshauptfrau „eine der größten Herausforderungen der Zukunft“. Diese Herausforderung werde auch angenommen von den 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Gesundheits- und Pflegebereich Verantwortung tragen und „Tag für Tag ihr Bestes geben“.

Vorstände der NÖ Landesgesundheitsagentur sind Konrad Kogler und Helmut Krenn. Sie wurden am Beginn dieser Woche offiziell präsentiert. Für Kogler ist das Motto „Gesund und gepflegt. Ein Leben lang“ ein „gewaltiges Versprechen“, Mitmenschen „über den gesamten Lebenszyklus, von Beginn des menschlichen Lebens bis hin zu den letzten Tagen und Stunden, zu begleiten“. Krenn, der seit 45 Jahren im Gesundheitswesen tätig ist, betonte wiederum: „Wir haben die Aufgabe, Menschen zu betreuen bzw. zu versorgen und zu pflegen, und es gibt letztendlich nichts Schöneres.“ Markus Klamminger, Medizinischer Direktor der NÖ Landesgesundheitsagentur, sagte, durch diesen Zusammenschluss könne man vom ländlichen Pflege- und Betreuungszentrum über Früh-Rehabilitationseinrichtungen, über Akut-Krankenanstalten, der Schwerpunktversorgung bis zum Universitätsklinikum alles in einer Organisation anbieten.

Mit dem „größten Reformprojekt in der Zweiten Republik in Niederösterreich“ wolle man auch Vorreiter in Österreich und weit darüber hinaus werden, so Mikl-Leitner über die Landesgesundheitsagentur: „Kein anderes Bundesland hat einen so mutigen und innovativen Schritt gesetzt und denkt Gesundheit und Pflege gemeinsam wie wir es tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Schritt wichtig, richtig und notwendig ist.“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse