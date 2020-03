Wölbitsch: Wien soll neu regiert werden

Landesparteiobmann Gernot Blümel zeigt in der ORF-„Pressestunde“ wie türkise Politik aussieht – Leistbares Leben in Wien ermöglichen

Wien (OTS) - „In diesem Jahr gibt es die historische Chance, dass Wien neu regiert wird. Denn viel zu lange schon sieht die SPÖ das Rathaus als Erbpacht und einen roten Bürgermeister als Naturgesetz. Das kann man aber ändern, mit der nötigen Mehrheit“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den Aussagen von Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel nach der heutigen ORF-„Pressestunde“. „Bei der Wien-Wahl haben wir die Chance auf mehr Türkis. Auf Bundesebene zeigt Gernot Blümel wie türkise Politik aussieht: Die Menschen entlasten und einen straffen Budgetvollzug garantieren.“

Wien kann viel mehr und Wien hat mehr verdient. „Wir wollen mehr Chancen für die Menschen in Wien ermöglichen. Dazu ist die neue Volkspartei Wien beim gestrigen Landesparteitag gemeinsam aufgebrochen: Mit 96,8 Prozent wurde Gernot Blümel als Landesparteiobmann bestätigt. Mit voller Stärke starten wir damit gemeinsam ins Wahljahr“, so der ÖVP-Stadtrat.

„Während die Bundesregierung mit Finanzminister Gernot Blümel die Gebührenerhöhung gestoppt hat und damit die Menschen in Österreich nachhaltig entlastet, wird das Leben in Wien Jahr für Jahr teurer“, so Markus Wölbitsch. Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt jetzt um 270 Euro mehr für städtische Gebühren wie Wasser und Müll als noch vor Rot-Grün. „Die Stadtregierung macht mit dem Valorisierungsgesetz das Leben immer teurer – es ist in Wirklichkeit ein Teuerungsgesetz und gehört abgeschafft.“ Zur überfälligen Reform der Mindestsicherung erklärt Markus Wölbitsch: "Wien braucht mehr Gerechtigkeit und endlich Reformen. Dazu müssen wir die Zuwanderung ins Wiener Sozialsystem stoppen!".



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien