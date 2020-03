Nepp: Belastungsminister Blümel sind die Wienerinnen und Wiener völlig egal

FPÖ ist und bleibt als Heimatpartei die einzige verlässliche Kraft für Wien

Wien (OTS) - „ÖVP-Finanzminister Blümel wird auch nach der Wien Wahl in der Bundesregierung bleiben. Damit ist seine Kandidatur eine reine Mogelpackung. Das einzige, was Blümel den Wienerinnen und Wienern bringen wird, sind massive Belastungen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Beispielsweise ist die Abzocke der Autofahrer längst zwischen dem ÖVP-Belastungsminister und den Grünen auf Bundesebene paktiert. Die FPÖ ist und bleibt damit als Heimatpartei in Wien die einzige verlässliche Kraft für die Wienerinnen und Wiener. Holen wir unser Wien zurück, das kann und wird nur mit einer starken FPÖ passieren“, so der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Reaktion auf Blümels Aussagen in der ORF-Pressestunde.

