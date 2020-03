Schieder: Es geht beim Budget um die Zukunftsaufgaben der EU, nicht um Zehntelprozent!

Wer stur an 1,0 Prozent festhält, hat kein Interesse an einem starken Europa

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisiert Finanzminister Blümels Aussagen zum EU-Budget in der heutigen ORF-„Pressestunde“: "Die EU steht vor großen Herausforderungen und wenn wir echte Antworten auf Klimaschutz, Jugendarbeitslosigkeit und Migration geben wollen, brauchen wir auch ausreichend Geld. Wer stur an 1,0 Prozent festhält, wie die 'geizigen Vier' rund um Kurz und Blümel, hat auch kein Interesse an einem starken Europa. Es geht beim Budget um die Zukunftsaufgaben Europas, nicht nur um Zehntelprozent. Es wäre höchste Zeit, dass das auch die österreichische Regierung erkennt." ****

"Nach dem Scheitern des Sondergipfels vergangene Woche zeigt sich wieder einmal, dass die Staats- und Regierungschefs nicht in der Lage sind, über den eigenen nationalen Schrebergarten hinauszudenken. Die EU braucht auch beim Budget mehr Eigenständigkeit, deshalb führt an der Aufwertung von EU-Eigenmitteln wie Plastik- und Finanztransaktionssteuer kein Weg vorbei", stellt Schieder klar. (Schluss) bj

