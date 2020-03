AVISO: Arbeitsgespräch Innenminister Nehammer sowie ungarischer Vizepremier und Innenminister Pintér

Pressekonferenz am 2. März 2020, 10 Uhr, Polizeikooperationszentrum Nickelsdorf

Wien (OTS) - Innenminister Karl Nehammer sowie der ungarische Vizepremier und Innenminister, Sándor Pintér, treffen am 2. März 2020 an der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze in Nickelsdorf zu einem Arbeitsgespräch und der Entsendung von 20 österreichischen Exekutivbeamten zusammen. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch werden die beiden Innenminister vor die Presse treten.

Ablauf:

8 Uhr: Abfahrt des Journalisten-Busses am Ballhausplatz

10 Uhr: Pressestatements mit den Innenministern Nehammer und Pintér

anschl. Rückreise nach Wien

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird bis Sonntag, 1. März 2020, 18 Uhr, unter pressestelle @ bmi.gv.at oder unter 01/531 26-2488 gebeten.

