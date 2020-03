BREAKING NEWS: GEORGE CLOONEY zu Gast am 4GAMECHANGERS Festival 2020

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 PULS 4 holt Schauspieler George Clooney nach Wien: Er ist ein Gamechanger im Entertainmentbereich, mehrfach ausgezeichnet mit zwei Oscars und fünf Golden Globes. Er ist zudem in mehreren Friedens-Organisationen tätig, bis 2014 arbeitete er als UN Botschafter des Friedens. 2020 beehrt der Schauspielstar George Clooney das 4GAMECHANGERS Festival in der Marx Halle in Wien.

4GAMECHANGERS proudly presents: Der internationale Top-Star George Clooney stattet dem 4GAMECHANGERS Festival 2020 einen Besuch ab. Als mehrfach ausgezeichneter Hollywood-Schauspieler begeistert Clooney seit mehr als zwei Jahrzehnten das Film-Publikum. Nun dürfen sich auch die Festival-BesucherInnen freuen: LIVE on Stage spricht er am internationalen Digitalfestival über die Entertainmentbranche, seine Arbeit als Friedensstifter, seinen Einsatz in unterschiedlichen Projekten wie unter anderem seine Clooney Foundation for Justice, die er gemeinsam mit seiner Frau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney ins Leben gerufen hat.



George Clooney ist nicht nur für seine Arbeit im Entertainmentbereich als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Filmmacher eine internationale Größe, sondern ist auch weltweit für seine humanitären Bemühungen bekannt und ist (Mit-)Gründer unterschiedlicher Friedens- und Menschenrechtsorganisationen, wie beispielsweise dem "The Satellite Sentinel Project" oder "The Sentry".



Jetzt Tickets sichern unter 4gamechangers.io - sowohl tagesweise als auch für das gesamte Festival erhältlich. Infos rund um das Festival und Preise zum Ticketkauf sind auf der Website abrufbar.

Viele weitere Top-Speaker und Live-Acts werden ab jetzt laufend auf der Website bekannt gegeben.



Das 4GAMECHANGERS Festival 2020 vom 31. März bis 3. April in der Marx Halle in Wien



Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com