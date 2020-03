ORF SPORT + mit der Sendung „Fußball“

Am 2. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 2. März 2020, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Badminton-Austrian Open 2020 um 19.30 Uhr, von der alpinen Damen-Kombination in La Thuile um 21.05 Uhr und vom Damen-Super-G in La Thuile um 22.00 Uhr sowie die Sendung „Fußball“ (21. Runde, der Sonntag) um 20.15 Uhr.

Alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der jeweiligen Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga zeigt ORF 1 kompakt immer samstags und sonntags in der ORF-„Fußball“-Sendung. ORF SPORT + wiederholt die „Fußball“-Sendungen vom Wochenende immer am Montag zur besten Sendezeit.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 28. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

