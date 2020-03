ORF III am Montag: Live-Sondersendung zum Coronavirus, vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Kunst und Tricks der Brotproduktion

Mit u. a.: Dokupremiere „Die Wahrheit hinter Billigsemmeln“, „Was ist drinnen in unserem Brot?“ und „Alte und neue Sorten im Vergleich“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 2. März 2020, widmet sich ORF III Kultur und Information um 20.15 Uhr in einer Live-Sondersendung den neuesten Ereignissen rund um das Coronavirus. ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher gibt einen Überblick über die aktuelle Lage sowie die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und begrüßt Expertinnen und Experten im „ORF III AKTUELL“-Studio.

Der anschließende vierteilige „ORF III Themenmontag“ befasst sich mit der Brotproduktion im Spannungsfeld zwischen traditioneller Herstellung und industriellem Geschäft:

Zum Auftakt eröffnet Filmemacher Wolfgang Winkler „Die Wahrheit hinter Billigsemmeln“ (21.05 Uhr). Kaum noch jemand greift zur handgemachten Semmel. Eher schon zum Zehner-Netz beim Discounter, das ungefähr den Gegenwert einer Handsemmel hat. Billig schlägt in der Masse alles, die sogenannten Back-Boxen in den Supermarkt-Ketten haben das Preiskarussell nur noch beschleunigt. Die Neuproduktion befasst sich mit den teilweise grenzwertigen Produktionsverhältnissen der Discount-Bäckerwaren.

„Die Tricks mit Brot und Semmeln – was wir wirklich essen“ (21.55 Uhr) beleuchtet der anschließende Film von Franz Jägeler und Rieke Sprotte über künstliche Inhaltsstoffe im Brot. Der Handel lockt mit Schlagworten wie „frisch gebacken“, „Tradition“ und „selbst gemacht“. Doch statt des versprochenen Handwerks kommt in vielen Bäckereien die Chemie zum Tragen. Die Dokumentation zeigt, wie Verbraucher bei Brot, Semmeln, aber auch Kuchen getäuscht werden. Denn kaum ein Kunde ahnt, dass er häufig industrielle Backmischungen mit chemischen Zusatzstoffen vorgesetzt bekommt.

Danach zeigt ORF III den Film „Was ist drinnen in unserem Brot?“ (22.45 Uhr) von Matthias Bremer. Brot gilt immer öfter als ungesunder Dickmacher. Teure „Frei von“-Produkte füllen seitdem immer mehr Supermärkte. Auch in Sachen Zutaten tun sich viele Fragen auf:

Erlaubt sind bis zu 200 zugelassene Zusatzstoffe – wie sie genau wirken und ob sie gesundheitlich bedenklich sind, verrät der Inhaltstest.

Zum Abschluss des Abends steht Anita Lackenbergers Dokumentation „Wie gesund ist unser Brot? Alte und neue Sorten im Vergleich“ (23.35 Uhr) auf dem Programm. Im Hinblick auf Allergien und Unverträglichkeiten gerät herkömmliches Brot zunehmend in Verruf. Immer mehr Bäckereien stellen um, backen nach alten Rezepten und erkunden die Getreidevielfalt. Der Film gibt Einblick in die alternative Brotproduktion und fragt, was aus dem Kulturgut Brot geworden ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at