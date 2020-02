Allolio&Konrad sollen Teil von Analysys Mason werden

London (ots/PRNewswire) - Analysys Mason gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Allolio&Konrad, einer Unternehmensberatung mit Sitz in Bonn, Deutschland, mit langfristigen Kundenbeziehungen zu den führenden europäischen Telekommunikationsbetreibern, vereinbart hat. Allolio&Konrad verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Telekommunikationsindustrie. Zu seinen wichtigsten Dienstleistungen gehören die Konzeption, Verwaltung und Sicherung wichtiger Transformationsprogramme für Business Support Systems (BSS) und Operational Support Systems (OSS) sowie groß angelegte, mehrjährige IT-Strategie-Initiativen, neben anderen Lösungen, die sich auf Leistung und Betriebsmanagement konzentrieren. In den letzten zehn Jahren hat Allolio&Konrad auch erfolgreich Geschäfts- und IT-Transformationen im deutschen Banken- und Versorgungssektor unterstützt. Allolio&Konrad hat 45 Festangestellte.

"Wir freuen uns, die Kollegen von Allolio&Konrad bei Analysys Mason willkommen zu heißen. Dies stellt eine sehr bedeutende Erweiterung dar, die die Arbeit unserer nordischen Büros und unserer weltweit führenden Telecom-Software-Forschung ergänzt. Das Büro in Bonn wird auch die Grundlage für den weiteren Ausbau unserer etablierten Beratungs- und Forschungsangebote für bestehende und neue Kunden mit Sitz in Deutschland oder mit Interesse am deutschen Markt bilden", sagt Bram Moerman, CEO von Analysys Mason.

Peter McMenemy, MD von Allolio&Konrad sagte: "Wir freuen uns sehr, bei Analysys Mason einzusteigen, da dies unser Angebot erheblich stärken wird, wenn unsere Transformations- und Beratungskapazitäten nahtlos in Analysys Masons tiefgreifende Expertise in der Telekommunikationsbranche eingebettet werden. Darüber hinaus wird uns der Zugang zu Analysys Masons globalen Forschungen und Erkenntnissen ermöglichen, die strategischen Prioritäten unserer Kunden zu unterstützen und die bestmöglichen Ergebnisse für sie zu gewährleisten."

"Die Übernahme von Allolio&Konrad baut logischerweise auf anderen kürzlichen Übernahmen auf und stärkt die Position von Analysys Mason auf dem Markt für strategische, digitale Transformation, IT-Transformation und Leistungsberatung und erweitert seine Kompetenzbasis, um die steigende Nachfrage nach 5G-Expertise zu unterstützen. Eine Präsenz in Deutschland ergänzt die bestehende Präsenz der internationalen Büros von Analysys Mason und fügt wertvolle Fähigkeiten und Fachkenntnisse hinzu, um die multinationalen Kunden besser versorgen zu können", sagt Jens Montanana, CEO der Datatec Group, der Muttergesellschaft von Analysys Mason.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das deutsche Bundeskartellamt und wird voraussichtlich im März 2020 abgeschlossen sein.

Analysys Mason hat seinen Hauptsitz in London und Büros in Cambridge, Dubai, Dublin, Hongkong, Kalkutta, Madrid, Manchester, Mailand, Neu-Delhi, New York, Oslo, Paris, Singapur und Stockholm.

Über Analysys Mason ( www.analysysmason.com )

Analysys Mason ist ein globaler Fachberater für Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT).

Im Mittelpunkt des Angebots von Analysys Mason stehen zwei wichtige Dienstleistungen: TMT-Beratung und Forschung.

Seit 1985 hat Analysys Mason eine einflussreiche Rolle bei wichtigen Meilensteinen der Branche gespielt und Kunden bei großen Marktveränderungen unterstützt.

Wir stehen weiterhin an der Spitze der Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft und beraten unsere Kunden über neue Geschäftsstrategien zum Herangehen an revolutionäre Technologien.

Unsere Teams von Beratern und Analysten haben Fähigkeiten, Techniken und Methoden entwickelt, die für Kunden auf der ganzen Welt greifbare Ergebnisse liefern.

