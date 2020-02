Junge ÖVP Wien: High Five an Gernot Blümel zur eindrucksvollen Wiederwahl

LO Marchetti: Volle Unterstützung nicht nur heute, sondern auch bei der kommenden Wien-Wahl

Wien (OTS) - Die Wiederwahl mit starken 96,8 % ist das Ergebnis der harten und erfolgreichen Aufbauarbeit der letzten Jahre. "Gernot Blümel hat die Partei professioneller, moderner und jünger aufgestellt. Das Ergebnis waren unzählige neue Mitglieder und dreimal in Folge Platz zwei bei Bundeswahlen in Wien", so Landesobmann und Abg. z. NR Nico Marchetti.

Nach 100 Jahren Allmacht der SPÖ in Wien gibt es dieses Jahr eine echte Chance auf Veränderung. Während andere groß ankündigen und nichts auf den Boden bringen, hat unser Landesparteiobmann Gernot Blümel in der Bundesregierung Umsetzungsstärke bewiesen. "Wien braucht mehr Türkis. Gemeinsam mit unserem Spitzenkandidaten Gernot Blümel wollen wir die Chance nutzen, Wien neu zu regieren. Auf die vollste Unterstützung der Jungen ÖVP Wien kann er nicht nur beim heutigen Landesparteitag sondern auch bei der kommenden Wahl zählen", schließt Marchetti ab.

