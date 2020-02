Wiener ÖVP Frauen gratulieren Gernot Blümel zur Wiederwahl als Landesparteiobmann

Gratulation an das gewählte Führungsteam - Landesleiterin BV Veronika Mickel als Stellvertreterin bestätigt

Wien (OTS) - Im Namen der Wiener ÖVP Frauen gratulieren Landesleiterin Veronika Mickel, Frauensprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz und Geschäftsführerin Elena Ott Landesparteiobmann Gernot Blümel zu seiner Wiederwahl am 36. ordentlichen Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien. Heute wurde er

mit 96,8 % als Landesparteiobmann bestätigt. „Die Wiener ÖVP Frauen freuen sich auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit und bedanken sich für die Unterstützung der Frauenbelange in den letzten Jahren“, so Landesleiterin BV Veronika Mickel.

„Gernot Blümel hat in den letzten Jahren bewiesen, dass ihm Frauenthemen ein wichtiges Anliegen sind. Mit seiner Verankerung des Reißverschlusssystems auf allen Listen konnte er die Neue Volkspartei weiblicher, professioneller und moderner aufstellen“, so Gemeinderätin und Frauensprecherin Sabine Schwarz.

Die Neue Volkspartei Wien ist im Aufwind. Das sieht man vor allem daran, dass wir dreimal in Folge bei Bundeswahlen den 2. Platz erzielen konnten und dank Gernot Blümel die lauteste und effektivste Oppositionspartei in Wien sind. Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach 100 Jahren die Chance, dass Wien neu regiert werden kann.

„Wir wünschen Gernot Blümel weiterhin viel Erfolg und sichern ihm jetzt schon die volle Unterstützung seitens der Wiener ÖVP Frauen zu", so Landesleiterin BV Veronika Mickel.



