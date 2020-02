Wiener Wirtschaftsbund gratuliert Gernot Blümel zur Wiederwahl!

Konstruktive und professionelle Arbeit wird weiter fortgesetzt

Wien (OTS) - „Wir möchten Gernot Blümel zu seiner heutigen Wiederwahl herzlich gratulieren! Die hohe Zustimmung am heutigen ÖVP Wien Landesparteitag zeigt, dass seine bisherige konstruktive und professionelle Parteiarbeit in Wien sehr geschätzt und von allen auch dementsprechend gewürdigt wird“, sagt Walter Ruck, Landesobmann des Wiener Wirtschaftsbundes.

Gratulation an Wirtschaftsbund Stellvertreterin Kriz-Zwittkovits

Besonderer Dank für Ihr Engagement gilt auch unserer langjährigen Wirtschafts-Interessenvertreterin, Margarete Kriz-Zwittkovits, die ebenfalls in ihrer Position als Stellvertreterin des Wiener ÖVP Landesparteiobmanns bestätigt wurde. „Mit Margarete hat die Wiener Wirtschaft eine noch stärkere Stimme. Als erfahrene Interessenvertreterin wird sie in dieser Funktion besonders die erfolgreiche Arbeit für den Wiener Standort, die Betriebe und deren MitarbeiterInnen im Fokus haben“, so Walter Ruck abschließend.

