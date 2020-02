Kurz & Melchior: Herzliche Gratulation an Gernot Blümel zur Wiederwahl!

Blümel eindrucksvoll mit 96,8 % als Spitzenkandidat und Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien bestätigt

Wien (OTS) - Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der neuen Volkspartei Sebastian Kurz gratuliert Gernot Blümel zur Wiederwahl als Wiener Landesparteiobmann: „Gernot Blümel wurde mit 96,8 % Prozent als Landesparteiobmann bestätigt.“ Das sei ein klarer Auftrag für die kommende Wien-Wahl. „Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach 100 Jahren roter Stadtregierung endlich die Chance auf eine neue Politik für unsere Bundeshauptstadt. Gernot Blümel hat die neue Volkspartei Wien jünger, moderner und vor allem weiblicher aufgestellt. Diese Arbeit gilt es in den kommenden Wochen und Monaten fortzusetzen, um das große Ziel – Mehr Türkis für Wien – zu erreichen“, so Kurz.

Auch der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, gratuliert Gernot Blümel: „Der Aufbruch der Volkspartei Wien ist spürbar und hat sich zuletzt auch in den Ergebnissen bei Bundeswahlen widergespiegelt, wo dreimal in Folge der 2. Platz erzielt werden konnte. Mit Gernot Blümel gibt es einen Spitzenkandidaten, der für eine Politik des Gestaltens und der Veränderung steht. Mit ihm an der Spitze können wir Wien einen neuen, türkisen Anstrich verleihen“, so Melchior abschließend.

