Ingrid Korosec: Gernot Blümel ist Garant für ein neues Wien!

Die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Wien- Gesundheitssprecherin gratuliert Gernot Blümel zur überwältigenden Wiederwahl als Landesparteiobmann.

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Finanzminister Gernot Blümel von ganzem Herzen zu seiner Wiederwahl als Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien!“, freut sich Seniorenbund-Präsidentin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec. „Gernot Blümel ist Garant für ein neues Wien. Er bringt die notwendige Dynamik, die diese Stadt so dringend braucht. Die Bestellung zum Finanzminister war bereits Zeugnis für seine Kompetenz und das große Vertrauen, das von Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts in ihn gesetzt wird. Am heutigen Landesparteitag hat er mit seiner klaren Wiederwahl eine eindeutige Bestätigung erhalten“, sagt sie.

Ingrid Korosec betont, dass viel erreicht worden sei, seit Gernot Blümel vor vier Jahren die neue Volkspartei Wien neu aufgestellt hatte. „Nicht nur haben wir bei den vergangenen beiden Nationalratswahlen und der Europawahl mit der Neuen Volkspartei in Wien klar den zweiten Platz erreicht. Auch der Zuspruch in der Bevölkerung ist groß. Das erfahre ich nicht nur in zahlreichen Gesprächen mit den Wienerinnen und Wienern, es reicht auch, die Zeitung aufzuschlagen und aktuelle Umfragen zu lesen“, meint Ingrid Korosec.

Gemeinsam für ein neues Wien aufbrechen

Für die Seniorenbund-Präsidentin ist es längst überfällig, dass die Veränderung in Wien Einzug hält. „Die Menschen wollen spürbaren Fortschritt, der auch in den Bezirken und Grätzln ankommt. Denn dort ist die Lebensrealität der Menschen und dort entstehen die Ideen, die unsere Stadt voranbringen. Eine zukunftsorientierte Politik muss genau dort hinhören, anstatt auf ideologische Prestigeprojekte und Klientelpolitik zu setzen. Außerdem zeigen Skandale wie das KH Nord ganz deutlich, dass es in der Wiener Kommunalpolitik einen Neustart braucht. Für dieses neue Wien brechen wir gemeinsam auf und wir werden bis zur Wien-Wahl laufen!“, bekräftigt Korosec.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at