Gratulation an Gernot Blümel

Hannes Taborsky (ÖAAB): Mit Gernot Blümel hat die ÖVP eine echte Chance bei der Wien-Wahl!

Wien (OTS) - ÖAAB-Wien Obmann Karl Nehammer und LGF Hannes Taborsky sowie alle ÖAAB Mitglieder gratulieren Gernot Blümel, dem Landesparteiobmann der ÖVP-Wien, ganz herzlich zu seiner überzeugend geschlagenen Wiederwahl am ÖVP-Landesparteitag. Rechtzeitig vor der Wien-Wahl sind damit die Weichen gestellt worden, für eine Stadt, in der „Türkis“ schon in Kürze einen ganz besonderen Stellenwert haben wird. ÖAAB-Landesgeschäftsführer Hannes Taborsky: „Die neue Volkspartei ist seit Monaten im Aufwind und hat dreimal in Folge bei Bundeswahlen in Wien den 2. Platz belegt. Nun ist endlich auch Wien selbst an der Reihe. Und der zweite Platz ist auch hier in greifbare Nähe gerückt. Wenn nicht sogar mehr…“

Regierungsbeteiligung als Chance

Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach 100 Jahren eine echte Chance auf etwas wirklich Neues und die realistische Option, dass Wien mit einer türkisen Beteiligung auch völlig neu regiert werden kann:

Taborsky „Wien braucht definitiv mehr Türkis!“ Die neue Volkspartei sei in Wien immer die lauteste und effektivste Oppositionspartei gewesen. Gernot Blümel habe seine Landespartei zuletzt auch noch professioneller, jünger, moderner und weiblicher aufgestellt. Hannes Taborsky: „Der Aufbruch hat begonnen. Der Aufbruch für eine neue, bessere und gerechtere Weltstadt Wien. Eine Stadt in der Gernot Blümel mitbestimmen wird.“

