Nepp: ÖVP bleibt eine tiefschwarze Altpartei und ist Teil des linken Wiener Systems

Blümel-Kandidatur ist reine Mogelpackung – nur FPÖ setzt sich nachhaltig für die Wienerinnen und Wiener ein

Wien (OTS) - „Die Kandidatur von Gernot Blümel ist eine reine Mogelpackung, weil er auch nach der Wien-Wahl Finanzminister bleiben wird und ihm die Anliegen der Wienerinnen und Wiener völlig egal sind. Wer in Wien die ÖVP wählt, wählt eine tiefschwarze Altpartei, die sich mit der SPÖ schon ins Bett gelegt hat und die Teil des linken Wiener Systems ist“, so der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Nepp verweist darauf, dass Kurz und Blümel vor den Grünen in Sachen Mindestsicherung in die Knie gegangen sind und zum alten rot-schwarzen Modell zurück wollen, das noch mehr Zuwanderung in das Sozialsystem bedeuten würde. „Blümel ist damit der erste Unterstützer eines Förderprorgamms für tschetschenische Großfamilien.“

„Die FPÖ ist die einzige Heimat-Partei, die sich nachhaltig und verlässlich für die Wienerinnen und Wiener einsetzt. Holen wir unser Wien zurück, wo man sich nicht fremd in der eigenen Heimat fühlt“, so der Wiener FPÖ-Chef.

