Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Blümel 1: Wir haben Mut zur Veränderung bewiesen

Verkrustete Strukturen aufgebrochen – Selbstbewusste türkise Bewegung geschaffen – Zu Beispiel für Professionalität und Effizienz geworden

Wien (OTS) - „Wir haben in den letzten vier Jahren Mut zur Veränderung bewiesen“, erklärte Landesparteiobmann Gernot Blümel im Rahmen seiner Rede beim 36. ordentlichen Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien unter dem Motto „Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien“. „Vor vier Jahren waren wir im Museumsquartier, das gerade eine Baustelle war. Das war sehr passend, weil es damals vor allem um unsere eigene Baustelle – die ÖVP Wien – ging. Unsere Organisation war nach dem letzten Wahlergebnis nicht gerade am Höhepunkt des Selbstbewusstseins“, so Blümel. Viele hätten damals gefragt, warum man sich das antue und in ein hoffnungsloses Projekt Kraft und Zeit investiere. „Aber klar war: Wir wollen die Chance nutzen, von der viele gemeint haben, dass wir sie gar nicht haben“, so Blümel, der sich dabei für die Unterstützung einzelner Wegbegleiter bedankt.

Etwa bei Maria Löschl aus der ÖVP in Liesing, die seit 1953 Mitglied ist. „Sie hat viele Phasen der Volkspartei in Wien erlebt und niemals die Hoffnung in die ÖVP aufgegeben“, so der Landesparteiobmann. Oder der junge Arzt Dr. Rainer Wolschner, der 2016 nach der Parteiöffnung angeboten hat, einen Think-Tank im Bereich Gesundheit zu gründen, der sich mittlerweile – unterstützt von Bezirksparteiobfrau Lisa Fuchs und Ingrid Korosec – zu einem echten Expertengremium entwickelt hat. Oder Karin Steindl – „eine Wahlkämpferin, wie ich sie noch selten erlebt habe“, so der Landesparteiobmann. Sie habe im Wahlkampf 2019 eigenhändig 1.300 türkise Freundschaftsbänder geknüpft.

„Diese Personen stehen beispielhaft für das Engagement, die Haltung und die Zuversicht, die notwendig waren, um aus einer mutlosen Kleinpartei eine selbstbewusste, türkise Bewegung zu schaffen. Von einer Landespartei, die da und dort belächelt wurde, zu einem Beispiel für Professionalität und Effizienz in der ÖVP-Familie“, so der Landesparteiobmann. „Ich möchte mich für dieses unglaubliche Engagement bedanken. Gemeinsam mit euch allen ist es uns gelungen, die türkise Bewegung in Wien so stark werden zu lassen“, so Blümel.

Schon bei seiner ersten Pressekonferenz als designierter Parteiobmann habe er gesagt: „Das einzige, was man falsch machen kann, ist zu wenig Mut zu Veränderung zu haben. Und diesen Mut haben wir bewiesen. Wir haben den Mut bewiesen, alte verkrustete Strukturen aufzubrechen, klar Position zu beziehen statt Minimalkompromisse zu machen und endlich zu einer kantigen Oppositionspartei zu werden. Denn um etwas verändern zu können, muss man sich manchmal zuerst selbst ändern. Wir haben das gemeinsam geschafft und darauf dürfen wir stolz sein.“

