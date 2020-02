Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Kurz: Erfolg in Wien trägt Handschrift von Gernot Blümel

Zuspruch zur Neuen Volkspartei in Wien wächst stetig – Viel Potential in Wien vorhanden – Veränderung in Wien notwendig

Wien (OTS) - „Der Zuspruch zur Neuen Volkspartei in Wien wächst stetig. Das zeigt, dass gerade bei der kommenden Wahl in Wien viel möglich ist für die Neue Volkspartei“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz im Rahmen des 36. ordentlichen Landesparteitages der Neuen Volkspartei Wien in der METAStadt. „Wir haben bei der Nationalratswahl 2017, der Europawahl und auch bei der Nationalratswahl im letzten Jahr gesehen, dass wir in Wien sehr viel Potential haben“, so Kurz.

„Dieser enorme Zuwachs an Stimmen und Mandaten ist eine sehr gute Ausgangssituation für die kommende Wahl und ein Ausdruck der großartigen Arbeit der Wiener Volkspartei und ihrer Mitglieder und trägt natürlich eindeutig die Handschrift von Gernot Blümel“, so der Bundeskanzler weiter.

„Wir haben bei allen letzten Wahlen gezeigt, dass die Volkspartei erfolgreich sein kann und wir wollen und werden diesen Kurs auch in Wien fortsetzen. Die Chancen stehen extrem gut, dass sich nach fast 100 Jahren auch in Wien etwas ändert. Diese Veränderung ist notwendig und mit Mut und vor allem mit Zusammenhalt können wir sie erreichen. Gehen wir es gemeinsam an!“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz.

