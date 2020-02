„Die Dohnal“ - Frauenministerin, Feministin, Vorreiterin

Blatnik, Schaar, Kaiser: Ein wunderbares Porträt einer großartige Frau und ein Auftrag, ihren Kampf für Gleichberechtigung weiterzuführen

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des kommenden Internationalen Frauentages 2020, am 08. März, luden die SPÖ-Frauen Kärnten und der BSA-Klagenfurt, gestern, Freitag, zum Filmabend „Die Dohnal“ - Frauenministerin, Feministin, Vorreiterin, in das Wulfenia Kino Klagenfurt. SPÖ Kärnten Landesfrauenvorsitzende LAbg. Ana Blatnik und Landesrätin Sara Schaar begrüßten die zahlreichen BesucherInnen, darunter LHStv.in Gaby Schaunig und den Vorsitzenden des BSA Kärnten, Martin Krainz.

Vor über vierzig Jahren, im Oktober 1979, schlug Bundeskanzler Bruno Kreisky die Wiener Gemeinderatsabgeordnete Johanna Dohnal als Staatssekretärin für Frauenfragen vor, 1990 wurde sie Österreichs erste Frauenministerin. „Die Dohnal“ – unter diesem fast ehrfürchtigen Titel hat Regisseurin Sabine Derflinger die ehemalige SPÖ-Frauenministerin porträtiert: als Politikerin mit Haltung und Menschen mit Herz.

„Kämpferisch, unbequem, beharrlich, konsequent, niemals leise und niemals aufgeben - das war Johanna Dohnal, die durch ihren Stil und ihren immensen persönlichen Einsatz, die österreichischen Politik, ja die österreichische Sozialdemokratie neu definiert hat“, so Blatnik.

Die Meilensteine, die Johanna Dohnal als Staatssekretärin und später als erste österreichische Frauenministerin erkämpfte, sind zahlreich. So wurde unter anderem die automatische Amtsvormundschaft für uneheliche Kinder beseitigt. Das Gleichbehandlungsgesetz schuf einen Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Das Gewaltschutzgesetz, das Johanna Dohnal mit auf den Weg gebracht hat, wurde zu einem der modernsten in Europa.

„Der internationale Frauentag erinnert uns jedes Jahr daran, was Frauen wie Johanna Dohnal im Kampf um Gleichberechtigung bereits geleistet haben. Er soll aber auch Anlass sein weiterhin für die finanzielle Unabhängigkeit und gegen die Gewalt in Beziehungen zu kämpfen und daran zu arbeiten, dass die Einkommensschere geschlossen wird. Das sind wesentliche Forderungen auf dem Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Mit der Maßnahmenreihe ‚Frauenpower 4.0‘ wird gemeinsam mit der Bevölkerung in Kärnten daran gearbeitet herauszufinden, wo der Schuh drückt und ein umfangreiches Angebot bereitgestellt, um die Lebenssituation von Frauen, aber auch Männern und Kindern zu verbessern.“, bekräftigt Frauenreferentin LR.in Sara Schaar.

„Wir haben heute den Auftrag, das Erbe von Johann Dohnal, weiter zu führen. Wenn auch schon viel erreicht wurde - es ist noch nicht genug. Gemeinsam müssen wir weitermachen und ich möchte an dieser Stelle auch dezidiert festzuhalten: Eine Politik mit Herz und Verstand, eine Politik der Geradlinigkeit und Offenheit, in der Tradition von Johann Dohnal, verdient auch heute noch unseren größten Respekt und vor allem unsere Solidarität. In genau dieser Tradition sehe ich auch unsere aktuelle Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, die meine volle Unterstützung hat“, so Blatnik.

Blatnik übermittelte abschließend auch Grußworte von LH Peter Kaiser, der den Termin nicht wahrnehmen konnte, aber daran erinnerte, dass: „Johanna Dohnal, nicht nur eine der prägendsten politischen Persönlichkeiten im Österreich des 20. Jahrhunderts war, sonder auch eine Inspiration, Widerständen mutig zu begegnen, progressiv zu denken und zu handeln und niemals damit aufzuhören, für eine gerechtere Welt zu kämpfen.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.