„Weißer Hof“: SPÖ will Standort als Gesundheitseinrichtung erhalten

Niederösterreichische Nationalratsabgeordnete setzen gemeinsames Zeichen

Wien (OTS/SK) - Auf Initiative des SPÖ-Abgeordneten Rudolf Silvan haben die niederösterreichischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Katharina Kucharowits, Petra Vorderwinkler, Andreas Kollross, Robert Laimer, Alois Schroll und Rudolf Silvan eine Petition an die Bundesregierung eingebracht. Der Wortlaut dieser Petition: „Für die Erhaltung des Standortes Weißer Hof der allgemeinen Unfallversicherung als Gesundheitseinrichtung“. Vollinhaltliche Unterstützung kommt dazu auch von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner. Laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Silvan ist der Fortbestand des Standortes „Weißer Hof“ der AUVA ab dem Jahr 2026 ungewiss. ****

Es wird befürchtet, dass die Betten des „Weißen Hofes“ vollständig in das RZ Meidling abgesiedelt werden könnten und der Standort in Klosterneuburg geschlossen werden soll. „Laut Anfragebeantwortung des zuständigen Bundesministeriums soll es bereits Gespräche über die Nachnutzung des Weißen Hofes mit der niederösterreichischen Landesregierung gegeben haben. Das Problem: eine ‚Kurier‘-Recherche hat ergeben, dass keiner der zuständigen niederösterreichischen LandesrätInnen von diesen Gesprächen weiß“, erklärt Silvan.

Der „Weiße Hof“ hat viele positive Eigenschaften und ist als Standort laut Silvan nicht nur für seine erstklassige medizinische Versorgung und sein ausgezeichnetes Know-How im Bereich der Rehabilitation bekannt. „Besonders die Langzeitrehabilitation und die Remobilisation von UnfallpatientInnen kann am Weißen Hof optimal durchgeführt werden. Rehabilitation im Grünen, gemeinsames Probewohnen mit Angehörigen, Therapiewerkstätten mit Blick auf eine traumhafte Naturkulisse, Wandern, Schwimmen und vieles mehr ist nur an diesem Standort möglich. Für viele PatientInnen ist die Übersiedlung zum Weißen Hof hin so etwas wie ein Symbol der Hoffnung“, ist Silvan von der Wichtigkeit des Standortes überzeugt.

Die Wichtigkeit des „Weißen Hofes“ streicht laut Silvan auch der Umstand hervor, dass eine von PatientInnen initiierte Petition zum Erhalt des „Weißen Hofes“ bereits über 15.000 Unterschriften erzielt hat. Diese kann weiterhin online unterzeichnet werden. Auch Silvan hat dies bereits getan. Warum die niederösterreichischen Nationalratsabgeordneten nun mit einer eigenen Petition die Initiative ergreifen, erklärt Silvan: „Ein Mitglied des Nationalrates kann jederzeit eine Petition einbringen und somit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger direkt ins Parlament tragen. Der nächste Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen tagt am 12. März 2020, da möchten wir so rasch wie möglich Nägel mit Köpfen machen“. (Schluss) ah

