AVISO – Wiener SPÖ-Frauen: Start der Aktionswoche zum Internationalen Frauentag

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, den 8. März 2020, veranstalten die Wiener SPÖ-Frauen eine Aktionswoche unter dem Motto "Wir sind für gleich". Denn Frauen müssen in unserer Gesellschaft ihr Leben so gestalten können, wie sie es möchten. Und das nicht erst morgen, sondern jetzt!



Deshalb sind wir für gleich:

gute Bezahlung

gute Bildung

gute Gesundheit

Der Auftakt dazu findet am Dienstag, den 3. März, in Form einer Dialogaktion mit der Wiener SPÖ-Frauenvorsitzenden Marina Hanke und der Wiener SPÖ-Frauensekretärin Nicole Berger Krotsch statt.



Dialogaktion zum Start der Aktionswoche zum Internationalen Frauentag



Zeit: Dienstag, 3. März, 16 bis 18 Uhr

Ort: Pius-Parsch-Platz, 1210 Wien



Weitere Termine unter: www.spoe-frauen.wien



