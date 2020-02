ORF-„Pressestunde“ mit Mag. Gernot Blümel, MBA, Bundesminister für Finanzen, ÖVP

Am 1. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus drohen auch schwere Folgen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Kann die Epidemie die Konjunktur in Europa bremsen? Ist Österreich auf negative wirtschaftliche Folgen vorbereitet? Was können sich die Österreicherinnen und Österreicher von der ersten Budgetrede Gernot Blümels am 18. März erwarten? Welche konkrete Aufgabe hat die sogenannte Taskforce Ökosoziale Steuerreform? Wann kommen erste spürbare Entlastungen? Wie wird der Finanzminister in seiner Funktion als Wiener ÖVP-Obmann den Wahlkampf zur Wiener Gemeinderatswahl im Herbst anlegen? Und sieht Blümel eine reale Chance, die SPÖ vom Bürgermeister-Sessel in der Bundeshauptstadt zu verdrängen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 1. März 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Barbara Battisti

ORF

