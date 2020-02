Corona - FP-Seidl/Koderhold: Jetzt muss Bevölkerung informiert werden

Mitteilung des Gesundheitsstadtrats Hacker an den Gemeinderat war wichtig und informativ

Wien (OTS) - „Im nächsten Schritt muss jetzt die Bevölkerung über die Gefahren, Symptome und Präventionsmöglichkeiten ordentlich informiert werden“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl nach der Mitteilung des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker im heutigen Wiener Gemeinderat. „Das, was er heute erzählt hat, klingt ganz gut. Jetzt müssen aber alle Teile der Bevölkerung informiert und auch erreicht werden“, stellt Seidl klar. Eine besonders gefährdete Gruppe seien ältere Menschen, die man über das Internet nicht gut erreiche. „Die Zeit drängt! Die Stadt Wien muss jetzt am besten einen Brief an alle Haushalte versenden, um auch wirklich möglichst viele Bürger zu erreichen“, schlägt Seidl vor. Die Stadt Wien müsste zudem eigentlich ab sofort täglich im Fernsehen und Radio Informationskampagnen über jede relevante Neuigkeit und Gefahr verbreiten, um möglichst viele Wiener ansprechen zu können.

„Uns geht es darum, dass wir Wien und seine Bevölkerung bestmöglich geschützt und vorbereitet wissen wollen. Zu diesem Zwecke bieten die Freiheitlichen jede Hilfe und Unterstützung über die Parteigrenzen hinaus an“, so der FPÖ-Gemeinderat und Mediziner, LAbg. Günter Koderhold abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at