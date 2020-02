FPÖ-Darmann: Bundesregierung muss den Ländern ausreichend Coronavirus-Testkapazitäten zur Verfügung stellen!

Genügend dezentrale Prüflabors in den Ländern ausstatten, damit Ergebnisse schneller verfügbar sind

Klagenfurt (OTS) - „Ziehen wir die richtige Lehre aus dem Fall des 72-jährigen mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Wien! Machen wir lieber einen Test zuviel, als einen zu wenig“, fordert heute der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Klubobmann Mag. Gernot Darmann. „Das sind wir unserer Bevölkerung und darüber hinaus auch dem Personal in den Krankenhäusern schuldig“, so Darmann. Wenn Pflegekräfte unnötig einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden, weil ein Risikopatient trotz Symptomen nicht sofort getestet wird, entstehe ein großer Schaden für das Versorgungssystem. Denn die Pflegekräfte müssten dann, wie jene in Wien, zu Hause bleiben und fehlen im Spital.

„Es ist daher dringend notwendig, dass die Bundesregierung den Bundesländern ausreichend Testkapazitäten für den Coronavirus zur Verfügung stellt, damit diese dezentral die notwendigen Tests vor Ort durchführen können“, fordert Darmann.

Bei dem Verdachtsfall in Bad Kleinkirchheim hätte man viele Stunden früher Klarheit bekommen, hätte die Abstrichprobe nicht zur AGES nach Wien gebracht werden müssen, sondern wäre umgehend im Klinikum Klagenfurt ausgetestet worden, betont Darmann. In anderen Fällen wurde diese Woche zugewartet, bis ausreichend Proben zum Einsenden nach Wien vorhanden sind. „Hier muss das Krisenmanagement umgehend optimiert werden, damit es rasche Informationssicherheit und gegebenenfalls Entwarnung geben kann“, betont Darmann. Aus den Krisenmanagement-Fehlern der letzten Wochen müsse insbesondere die Bundesregierung lernen.

