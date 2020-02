AVISO, 3. März: Mediengespräch mit Bürgermeister Ludwig, Kulturstadträtin Kaup-Hasler zu "Das erste Stadtrecht Wiens"

Wien (OTS/RK) - Eine historische Sensation schlummerte mehr als hundert Jahre unentdeckt im Depot des Wien Museums. Jetzt hat die Wissenschaft das Rätsel in 41 Buchstaben gelöst. In einem Mediengespräch im Römermuseum am Hohen Markt am Dienstag, 3. März um 11.30 Uhr präsentieren Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und ExpertInnen die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, deren zufolge ein Kapitel der Stadtgeschichte neu geschrieben werden muss.

Das erste Stadtrecht Wiens

Datum: 03.03.2020, 11:30 Uhr

Ort: Römermuseum

Hoher Markt 3, 1010 Wien, Österreich

