NEOS Wien: Kein Platz für Parteipolitik im Kampf gegen Corona-Virus

Christoph Wiederkehr: „Gerangel um Kompetenzen ist völlig fehl am Platz!“

Wien (OTS) - Der Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus war am Freitag eines der großen Themen im Wiener Gemeinderat. NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr betont, dass nun alle Kräfte gebündelt werden müssen: „Es darf nicht darum gehen, welcher Minister sich am besten inszeniert. Es darf nur darum gehen, dass es klare Kompetenzverteilungen gibt. Dass ruhig und überlegt die richtigen Entscheidungen gefällt und sofort kommuniziert werden, damit die Bevölkerung nicht weiter verunsichert wird. Ein großes Danke gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, in den Krankenhäusern und Ambulanzen und den vielen Kräften, die derzeit ihr Bestes geben, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen!“

NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara plädiert dafür, die aktuelle Lage auch dafür zu nützen, die Versorgung der Bevölkerung zu überdenken: „Wir haben beispielsweise bei der Influenza die Möglichkeit einer Impfung – die aber nur wenig genützt wird. Beim Corona-Virus wird es in absehbarer Zeit einen Impfstoff geben. Schauen wir uns doch an, wie wir das Impfangebot besser in die Bevölkerung bringen. Eine Möglichkeit wäre, Impfungen durch geschultes Personal in Apotheken zu ermöglichen!“

