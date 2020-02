Toto: Doppelter Doppeljackpot – neuerlich kein 13er und kein 12er

Es geht um 20.000 Euro bzw. 10.000 Euro

Wien (OTS) - Gleich um sechs Jackpots ist es in der Toto Runde 9A gegangen, und nur einer von ihnen konnte geknackt werden, nämlich jener beim Elfer.

Das heißt: Es gab abermals weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer, und somit heißt es bei Toto „doppelter Doppeljackpot“. Beim Dreizehner der nächsten Runde wird es um etwa 20.000 Euro gehen, und beim Zwölfer um mehr als 10.000 Euro.

Für ihren Elfer erhalten 9 Spielteilnehmer jeweils mehr als 170 Euro.

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot in den ersten beiden Rängen, und auch der Hattrick Jackpot geht in eine weiter Runde.

Annahmeschluss für die Runde 9B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 9A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.877,86 – 20.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 6.954,04 9 Elfer zu je EUR 171,70 100 Zehner zu je EUR 14,30 307 5er Bonus zu je EUR 1,90

Der richtige Tipp: E1 1 2 2 X / 1 2 2 1 2 X 1 X 1 1 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.842,88 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 765,41 Torwette 3. Rang: 32 zu je EUR 14,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.173,53

Torwette-Resultate: +:1 2:0 0:+ 1:2 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at