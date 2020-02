AVISO: Gedenkveranstaltung zum Ende der parlamentarischen Demokratie 1933

Mittwoch, 4. März 2020 um 18 Uhr in der Hofburg

Wien (PK) - Die Gedenkveranstaltung zum Ende der parlamentarischen Demokratie, zu der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Mittwoch, dem 4. März um 18 Uhr in die Hofburg lädt, steht in diesem Jahr im Zeichen der Zukunft. Der 4. März 1933 ist als Endpunkt einer Entwicklung zu verstehen. Auf das Heute bezogen stellt sich die Frage nach der Zukunft unserer Demokratie. Eröffnet wird die Gedenkveranstaltung von Nationalratspräsident Sobotka, die Keynote kommt von Magdalena Pöschl, Professorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. Danach folgt eine Podiumsdiskussion mit Gerald Heidegger (ORF Online), Richard Schmitt (oe24) und Lisa Stadler (Der Standard). Moderiert wird die Gedenkveranstaltung von Nadja Mader (ORF). Für die musikalische Begleitung sorgen Ciara Moser und Stephanie Weninger in Kooperation mit der mdw-Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Veranstaltung: Gedenkveranstaltung zum Ende der parlamentarischen Demokratie 1933

Zeit: Mittwoch, 4. März 2020, 18 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Großer Redoutensaal, Eingang über Josefsplatz 4, 1010 Wien

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) gun

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl