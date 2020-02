Bauliche Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum – Mariahilfer Straße ab Montag teilweise gesperrt

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau errichtet seit 10. Februar 2020 im Bereich Mariahilfer Straße/Rahlstiege 6 Sicherheitspoller sowie 6 weitere bauliche Barrieren als Schutz vor Rammangriffen mit Lkw. Am Montag, 2. März 2020, startet die nächste Bauphase. Aufgrund der Bauarbeiten im Fahrbahnbereich muss die Mariahilfer Straße vom Getreidemarkt bis zur Königsklostergasse für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Die Sperre wird bis etwa 27. März 2020 andauern.



Verkehrsmaßnahmen von 2. bis 27. März 2020



Der Kfz-Verkehr wird über die Windmühlgasse und Capistrangasse zur Mariahilfer Straße bzw. Stiftgasse ermöglicht. Das Rechtsabbiegen vom Getreidemarkt in die Gumpendorfer Straße wird daher erlaubt. Vom Karlsplatz kommend, kann der Kfz-Verkehr über Nibelungengasse und Eschenbachgasse in die Gumpendorfer Straße einfahren.



Die Einbahn in der Mariahilfer Straße wird ab der Capistrangasse in Fahrtrichtung Karl-Schweighofer-Gasse und der Königsklostergasse stadteinwärts umgedreht. Zwischen Stiftgasse und Capistrangasse wird ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr wird weiterhin aufrechterhalten.



