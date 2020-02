„Heimat Fremde Heimat“: „FREI.Spiel“ – Freiwillige unterstützen Kinder in Schulen und Horten

Am 1. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 1. März 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Missbrauch im Behindertenheim – Heimopfer brechen ihr Schweigen

„Ich war schon als Siebenjährige im Gefängnis“, so empfindet die heute 55-jährige Andrea Mielke ihre Zeit im ehemaligen Dr.-Adolf-Lorenz-Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche der Stadt Wien. Auch Dorothea Brozek hat dort in den 1970er Jahren psychische, körperliche und sexuelle Gewalt erlebt: „Die Schwestern haben uns geschlagen und die Männer haben sich an uns vergriffen, wenn sie uns in die Badewanne hoben“. Von 1964 bis 1988 waren Hunderte Kinder in diesem Heim untergebracht. Bisher wurden erst sechs Opfer finanziell entschädigt. Čedomira Schlapper berichtet.

„FREI.Spiel“ – Freiwillige unterstützen Kinder in Schulen und Horten

Der Verein „FREI.Spiel. Freiwillige für Kinder“ wurde im Jahr 2013 von Dorith Salvarani-Drill ins Leben gerufen. Die ehemalige Konzernjuristin wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben und bildungsbenachteiligten Kindern unter die Arme greifen. Freiwillige aus den unterschiedlichsten Berufs- und Altersgruppen konnten für das Projekt begeistert werden. Sie gehen in Horte und mittlerweile auch in Schulen und spenden jenen Kindern, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht ausreichend folgen können, wöchentlich ein paar Stunden. Ajda Sticker hat sich das Projekt an einer Wiener Schule angesehen.

Elektrofaltrad

In manchen deutschen, dänischen, aber vor allem niederländischen Städten erreicht der Fahrradanteil am gesamten Verkehrsaufkommen um die 40 Prozent. Zum Vergleich: In Wien liegt er derzeit bei acht Prozent. Ein Fahrrad-Pionier ist der in Bulgarien geborene Valentin Vodev, Designer und Inhaber der Firma „Velo“, die Fahrräder entwickelt, herstellt und mit innovativer Technik aufrüstet. Sein neuestes Produkt – ein elektrisches Faltrad mit einem Rekuperationssystem – wurde unlängst mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Das Firmenlokal von Velo befindet sich seit etwa einem Jahr in der Reinprechtsdorferstraße im 5. Wiener Gemeindebezirk. Ein Beitrag von Dalibor Hýsek.

