OVWG stärkt eigenes Portfolio im Bereich sportliche Integrität

Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel wird Play Fair Code Mitglied - GVC tritt OVWG bei

Wien (OTS) - Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) wird Play Fair Code Mitglied, um sich verstärkt mit anderen für die Wahrung der Integrität im Sport einzusetzen. Außerdem wächst die OVWG, mit dem Beitritt von GVC Holdings, um einen weiteren international sehr erfolgreichen und erfahrenen Anbieter. GVC Holdings setzt sich mit seiner GVC Global Foundation intensiv mit den Themen verantwortliches Glücksspiel und Integrität im Sport auseinander.

OVWG wird Play Fair Code-Mitglied

Werden Sportveranstaltungen manipuliert und so das Vertrauen in den Sport missbraucht, verlieren alle: Die Sportverbände, die betroffenen Sportler und die Wettanbieter. Deswegen müssen Wettbetrug und Spielmanipulation konsequent und unnachgiebig bekämpft werden – darüber sind sich alle Mitglieder der OVWG einig. Mit dem Beitritt zum Play Fair Code verleiht die OVWG der international gelebten Praxis ihrer Mitglieder, bedingungslos gegen Wettbetrug und Spielmanipulation aufzutreten und die Behörden bei der Aufklärung von solchen Vorfällen zu unterstützen, auch in Österreich Ausdruck. „Als Mitglied des Play Fair Code kämpfen wir in Zukunft noch konsequenter und nachhaltiger für manipulationsfreie Wettbewerbe“, bekräftigt Mag. Claus Retschitzegger, Präsident der OVWG. „Es ist sehr erfreulich, dass mit dem Beitritt der OVWG das Netzwerk des Play Fair Code komplettiert wird. Mit dem BMKÖS, den Sportfachverbänden und den Wettanbietern haben wir neben dem Österreichischen Sportwettenverband (OSWV) nun mit der OVWG auch die zweite entscheidende und wichtige Interessenvertretung als logischen Partner an Bord“, so Play Fair Code Präsident Günter Kaltenbrunner.

GVC wird neues OVWG-Mitglied

Die OVWG wächst: Eine der weltweit größten Anbieter GVC Holdings – in Österreich insbesondere durch die Marke BWIN bekannt – ist neues Mitglied der OVWG. „Als international tätiger Anbieter sehen wir, dass viele Länder ihre Monopole im Online-Bereich abschaffen und Lizenzmodelle einführen, die an die Einhaltung höchster Spielerschutzstandards geknüpft sind. Das ist eine richtungsweisende Entwicklung, die wir uns auch für Österreich wünschen“, so Martin Lycka, Director of Regulatory Affairs. Die OVWG freut sich über die zukünftige Zusammenarbeit: „GVC ist ein weiterer seriöser Anbieter, der nicht nur seine Verantwortung im Bereich Spielerschutz ernst nimmt, sondern auch durch technische Innovation ein attraktives Angebot bereitstellt und viele Arbeitsplätze in Österreich schafft“, so Retschitzegger.

Über die OVWG

Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) ist die inländische Interessenvertretung von online tätigen Glücksspiel- und Sportwettanbietern. Die Vereinigung versteht sich als Schnittstelle zwischen Politik, Behörden und Unternehmen und ist bestrebt, den Dialog zwischen den Parteien zu verbessern und ein Bewusstsein für die Branche zu schaffen. Aus regulatorischer Sicht strebt die OVWG eine moderne, unionsrechts- und marktkonforme Regulierung des Online-Glücksspiel- und Wettbereichs in Österreich an. In diesem neuen Rechtsrahmen sollen Lizenzen nicht mengenmäßig begrenzt, sondern an die Einhaltung hoher Spielerschutzstandards geknüpft sein. Vorbildländer wie z.B. Dänemark – zeigen wie eine solche Regulierung erfolgreich gelingen kann.

