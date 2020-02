Aviso: Montag, 2.3., 11 Uhr - PK Maurer/Jungwirth: Grüner 5-Punkte-Plan für Frauen in der Wirtschaft

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz der Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, und der Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth

Immer mehr Frauen gründen hierzulande ein Unternehmen. Gleichzeitig haben sie immer noch hohe Hürden zu bewältigen. Die Bundesregierung hat sich deshalb die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft zum Ziel gesetzt. Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am 8. März legen Sigrid Maurer und Sabine Jungwirth einen 5-Punkte-Plan zur Förderung von Unternehmerinnen vor – der unter anderem Maßnahmen zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaftskammer vorsieht.

Zeit: Montag, 2. März 2020 - 11 Uhr

Ort: Grüner Klub, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1017 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Grüner 5-Punkte-Plan für Frauen in der Wirtschaft

Datum: 02.03.2020, 11:00 - 11:45 Uhr

Ort: Grüner Klub

Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien , Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at