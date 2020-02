StR Czernohorszky an Minister Blümel: „Bildungsmilliarde jetzt!“

Wien (OTS) - „Wenn der Finanzminister tatsächlich etwas für Wien tun möchte, hat er gerade im Bereich der Bildung ein breites Betätigungsfeld, denn gerade hier fehlt es ganz besonders an Investitionen des Bundes“, sagte heute der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Kurz gesagt: Notwendig sind neue Ausbildungsplätze für Jugendliche, mehr Unterstützungspersonal, mehr LehrerInnen für die Sprachförderung und ein echter Chancen-Index für die gezielte Unterstützung von Schulen im Ballungsraum!“

Alles in allem umfasse dies eine „Bildungsmilliarde“ an Investitionen, schwerpunktmäßig in Ballungsräumen wie Wien, so Czernohorszky. „Denn die steigenden Geburtenzahlen der Stadt führen zu einem höheren Bedarf an Schulplätzen, nicht nur an den Pflichtschulen, dies muss sich auch auf die Kapazitäten an den Bundesschulen niederschlagen.“ Während Wien in seinem Zuständigkeitsbereich für die Pflichtschulen laufend neue Plätze schafft - allein in den letzten fünf Jahren 530 neue Klassen - lässt hier der Bund bereits seit Jahren aus. Dabei braucht es dringend neue Schul- und Ausbildungsplätze in Bundesschulen – also neue AHS oder HTL. Wien weist in regelmäßigen Abständen auf den Bedarf hin, zuletzt auch in einer Pressekonferenz mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Water Ruck Ende des letzten Jahres.

Eine deutliche Ansage erwartet sich Czernohorszky aber auch im Bereich des Unterstützungspersonals für Schulen: „Im internationalen Vergleich ist das Ausmaß des Unterstützungspersonals für die PädagogInnen in Österreich sehr niedrig. Wien leistet hier bereits einen Beitrag, der über die Kompetenzen des Landes hinausgeht. Hier braucht es nicht nur einen Ausbau, sondern auch eine langfristige Finanzierungzusage des Finanzministers an den Bildungsbereich in Bund und den Ländern!“

Ähnliches gelte auch für die Sprachförderung in den Deutschklassen: Wien sei derzeit gezwungen, 270 Vollzeitstellen von LehrerInnen für die Deutschförderklassen umzuwidmen, diese LehrerInnen würden dann aber in den regulären Klassen fehlen. „Der Bund muss hier einfach ausreichend Ressourcen für die Sprachförderung bereitstellen“, so Czernohorszky. „Auch müssen es endlich die versprochenen Flexibilisierung bei der Umsetzung der Deutschklassen geben.

Chancen-Index endlich umsetzen

Schulstandorte in Ballungsräumen wie Wien seien mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, bekommen aber aufgrund ihrer Größe nicht mehr LehrerInnen oder Unterstützung zugeteilt. „Es braucht endlich einen echten Chancen-Index mit dem zusätzliche Personalressourcen - LehrerInnen, Sozialarbeit, Schulpsychologie – bereitgestellt werden! Die Betonung hier liegt hier für den Finanzminister ganz bewusst auf ‚zusätzlich‘, weil dafür selbstverständlich keiner anderen Schulen etwas weggenommen werden darf!“ so Czernohorszky abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at