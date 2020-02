Bertha von Suttner Privatuniversität: Erste und einzige Universität im deutschsprachigen Raum mit einer Frau als Namensgeberin

Eine große Frau steht für ein großes Bildungsangebot in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Universitäten im deutschsprachigen Raum sind eng verbunden mit den Namen wichtiger Persönlichkeiten. Männlicher Persönlichkeiten: Goethe, Schiller, Sigmund Freud, Martin Luther, Paracelsus und viele andere. Frauennamen sucht man auf der Liste der Universitäten lange. Auch wenn das Bildungssystem im 21. Jahrhundert angekommen sein mag, bei der Namensgebung der Universitäten lässt man sich wohl immer noch von historischen Traditionen leiten. Eine intern durchgeführte Recherche der Bertha von Suttner Privatuniversität zeichnet ein eindeutiges Bild: Von 225 Universitäten und Privatuniversitäten im deutschsprachigen Raum ist nur eine einzige nach einer Frau benannt. Rund ein Drittel ist nach einem Mann benannt (66), ein weiteres Drittel (79) ist nach einem Ort und ein weiteres Drittel nach dem Fachgebiet und Ort bzw. anderem (79) benannt.

Innovative Namensgeberin für Privatuniversität St. Pölten

Bertha Sophia Felicita Freifrau von Suttner ist damit die erste und bis dato einzige Frau, die offiziell als Namenspatronin einer Universität steht. Mit ihrem aktiven Engagement für Frieden und Dialog, ist die visionäre Aktivistin und Denkerin Bertha von Suttner Namenspatin und Inspirationsfigur für die Privatuniversität in St. Pölten. Zu einem Zeitpunkt, als Frauen noch nicht studieren durften, engagierte sie sich für Gleichberechtigung, forderte das Wahlrecht für Frauen und bekämpfte festgefahrene Rollenbilder. „Wir wünschen uns, dass wir mit unserer Namenspatronin Bertha von Suttner mit einem guten Beispiel vorangegangen sind und viele Universitäten unserem Statement folgen. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit“ , so Silvia Weigl, Geschäftsführerin und Kanzlerin der Bertha von Suttner Privatuniversität.

Bildungsangebot in den Bereichen Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft

Die Bertha von Suttner Privatuniversität knüpft an die Prämissen ihrer Namensgeberin an und stellt sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten. „Wir wollen mit unserem Bildungsangebot in den Bereichen Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft neue Schwerpunkte setzen. Zwei sehr innovative Studienangebote sind beispielsweise der Universitätslehrgang Weltanschauliches Wirtschaften und der Masterstudiengang Transformatives Inklusionsmanagement“ , so Peter Pantuček-Eisenbacher, Rektor der Bertha von Suttner Privatuniversität. Das gesamte Studienangebot ist durch die Studienorganisation auf die Bedürfnisse von Berufstätigen abgestimmt. „Blended Learning“ ermöglicht eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von klassischen Präsenzveranstaltungen und modernen eLearning-Methoden. Die Vorteile beider Lernformen werden optimal eingesetzt.

