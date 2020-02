AVISO: Jobbörse der Bundesregierung am 3. März in Wien

Jobchancen für Asylberechtigte in ganz Österreich Jobchancen für Asylberechtigte in ganz Österreich

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 3. März findet in der Gösserhalle in Wien die Jobbörse der Bundesregierung unter dem Motto „Jobchancen in ganz Österreich“ statt. Die Initiative der Bundesregierung bringt arbeitssuchende Asylberechtigte mit Unternehmen aus ganz Österreich zusammen und spannt den Bogen von allgemeinen Informationsmöglichkeiten bis zu ganz konkreten Bewerbungsgesprächen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der überregionalen Jobvermittlung.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Integrationsministerin Susanne Raab und Sozialminister Rudolf Anschober werden die Jobbörse eröffnen. Im Anschluss wird der „Überflieger-Preis“ für hervorragende Leistungen im Rahmen der überregionalen Arbeitsaufnahme übergeben.

Auch heuer wird die Jobbörse wieder vom Arbeitsmarktservice AMS, dem Österreichischen Integrationsfonds, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer Österreich unterstützt.

Termine für Medien:

Dienstag, 3. März 2020

9.00 Uhr

Beginn der Jobbörse

10.00 Uhr

Statements der Bundesministerinnen Aschbacher und Raab sowie Bundesminister Anschober und Verleihung des „Überflieger-Preises“

anschließend

gemeinsamer Rundgang

FOTO- und FILMTERMIN bei sämtlichen Programmpunkten

Ort: Gösserhalle, Laxenburgerstraße 2B, 1100 Wien (Einlass und Ausgabe der Akkreditierungsausweise ab 9.00 Uhr)

Bitte planen Sie ausreichend Zeit für den Sicherheitscheck ein.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Medienterminen im Rahmen der Jobbörse teilzunehmen. Die Teilnahme ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich. Dieser Akkreditierungsausweis ist nicht übertragbar und stets sichtbar zu tragen. Der Verlust des Akkreditierungsausweises ist umgehend zu melden.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden am Montag im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Innerer Burghof, 1010 Wien, Eingang Ochsentor) bzw. am Dienstag am Medienakkreditierungsschalter in der Gösserhalle ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Montag, 2. März 2020: 9.00 bis 17.00 Uhr (Medienakkreditierungsbüro Bundespressedienst)

Dienstag, 3. März 2020: 9.00 bis 14.00 Uhr (Gösserhalle)

Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Tanja Corkovic

Telefon: +43 1 53 115-202338

E-Mail: tanja.corkovic@bka.gv.at

Ein gültiger Presselichtbildausweis ist jederzeit bei Aufforderung den Sicherheitsbehörden bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundespressedienstes vorzuweisen.

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen.

Information zur Anreise: Die U-Bahnstation Hauptbahnhof ist 5 Gehminuten von der Gösserhalle entfernt. Sollten sie mit dem PKW anreisen nutzen Sie bitte die nächstgelegenen öffentlichen Garagen „Tiefgarage Columbus-Center“ (www.apcoa.at/parken/wien/tiefgarage-columbus-center-wien-apcoa/) oder die Garage am Hauptbahnhof (www.hauptbahnhofcity.wien/das-center/anfahrtparken/parken/). Am Veranstaltungsort stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Bilder zu dieser Veranstaltung werden im Anschluss über das Fotoservice des Bundespressedienstes unter fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.

Die Statements werden live auf der Website www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115-204282