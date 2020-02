Das Reisemobil-Magazin PROMOBIL krönt die Stellplatz-Champions Deutschlands (FOTO)

Stuttgart (ots) - Auf der Urlaubsmesse "Reise+Camping" in Essen hat PROMOBIL, Europas größtes Reisemobilmagazin, die Sieger der Leserwahl zu den "Stellplätzen des Jahres" ausgezeichnet. Aus insgesamt 100 nominierten Kandidaten wählten die Leserinnen und Leser ihre Favoriten. Mit der Preisverleihung würdigt PROMOBIL jährlich das Engagement der Stellplatzbetreiber. "Für die wachsende Zahl der Reisemobilisten sind Stellplätze die wichtigste Übernachtungsmöglichkeit und essenzielle Voraussetzung, um diese Urlaubsform betreiben zu können", sagt Chefredakteur Dominic Vierneisel. "Einen entsprechend großen Stellenwert haben Reisemobil-Stellplätze auch in der übrigen Berichterstattung unseres Magazins."

Bei den Plätzen für bis zu 30 Reisemobile gewann ein Lokalmatador aus NRW: der Wohnmobilpark Haltern am See. Bei den Plätzen mit Raum für 31 bis 50 Reisemobile gewann der Reisemobilpark Urbachtal in Neukirchen/Knüllgebirge (Nordhessen) und in der nächsten Kategorie für 51 bis 80 Wohnmobile der Stellplatz an der Marina Coswig (Anhalt).

Mit dem höchsten Prozentwert und dem größten Abstand zum Zweitplatzierten gewann der Reisemobilhafen Twistesee in Bad Arolsen den Preis für die größten Stellplätze, die über 80 Reisemobile aufnehmen können. 16,2 Prozent der PROMOBIL-Leserinnen und -Leser wählten den Stellplatz an dem nordhessischen Stausee zu ihrem Liebling. Daneben vergab eine Fachjury noch je einen Sonderpreis für den Stellplatz an der Rügenbrücke in Stralsund, den Reisemobilpark Saarburg und das HEICamp in Öhringen. Die Preise wurden ebenfalls in Essen überreicht.

